Индия запустит станцию для исследования Луны в середине июля

Индия запланировала на 15 июля нынешнего года запуск автоматической станции «Чандраян-2» (Chandrayaan-2), предназначенной для исследования Луны.

В рамках миссии к естественному спутнику нашей планеты отправятся орбитальный и посадочный аппараты. В начале осени, ориентировочно 6 или 7 сентября, на лунную поверхность должен быть доставлен небольшой ровер, которому предстоит исследовать поверхность Луны и делать фотографии. Ожидается, что ровер сможет проработать как минимум две недели.

Изначально запуск станции «Чандраян-2» был запланирован на конец 2017 — начало 2018 года. Затем старт был перенесён на осень 2018-го, а впоследствии — на весну 2019-го. И вот теперь сообщается, что запуск будет осуществлён в середине лета.

Если ровер миссии «Чандраян-2» удастся доставить на поверхность естественного спутника нашей планеты, Индия станет четвёртой страной после США , СССР и Китая, которой удалось совершить мягкую посадку аппарата на Луне.

Добавим, что в 2008 году Индия реализовала программу «Чандраян-1». Этот аппарат проработал на лунной орбите более 300 суток. С борта станции был осуществлён запуск ударного зонда, оснащённого масс-спектрометром, альтиметром и видеокамерой.



