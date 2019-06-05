Украинско-турецкий боевой модуль "Serdar" прошел боевые испытания
Новый "Serdar" готов к серийному производству по контракту с иностранным заказчиком.
В Украине завершились квалификационные испытания первого украинско-турецкого боевого модуля "Serdar", созданного по заказу третьих стран.
Об этом сообщается на сайте госконцерна "Укроборонпром".
Отмечается, что новый "Serdar" готов к серийному производству.
"Совместная разработка турецкой компании Aselsan и предприятий ГК "Укроборонпром" - ГККБ "Луч" и "Спецтехноэкспорт" готова к серийным поставкам в рамках действующего контракта с иностранным заказчиком. Ожидается, что в дальнейшем к новой системе проявят интерес оборонные ведомства Украины и Турции", - говорится в сообщении.
Serdar" - это универсальная дистанционно управляемая система вооружения, обеспечивает высокую эффективность оборонительных и наступательных операций против наземных целей днем и ночью, при любых погодных условиях.
Основным вооружением боевого модуля является мобильная версия высокоточного противотанкового комплекса "Скиф" с двумя (в отдельных версиях - четырьмя) пусковыми установками для ракет ЖК-2С.
Высокоточные ракеты калибра 130 мм способны уничтожать цель на расстоянии 5 км и пробивать броню толщиной 800 мм за динамической защитой.
Также, система вооружения оснащена двумя пулеметами калибра 12,7 мм и 7,62 мм. Кроме этого, по желанию заказчиков, на боевом модуле могут быть установлены пусковые установки с ракетами РК-2М калибра 152 мм. В таком случае дальность полета управляемой ракеты составит 5,5 км, а пробитие брони увеличится до 1100 мм за динамической защитой.
Напомним, 1 мая Украина и Турция парафировали договор о поставках противоктанковых ракет "Конус".
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03.06.2019 18:23