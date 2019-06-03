Двигатель для корабля Dream Chaser прошел публичное огневое испытание

В ноябре 2017 года космический корабль Dream Chaser совершил первый за четыре года тестовый планирующий полет и в первый раз совершил успешную посадку (в 2013 году при приземлении у него отказало шасси). Аппарат разрабатывается компанией Sierra Nevada Corporation и предназначается для доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС).

Двигатель для корабля Dream Chaser прошел публичное огневое испытание

Sierra Nevada

Недавно же компания провела первое публичное огневое испытание ракетного двигателя для Dream Chaser: это будет двигатель первой ступени, который будет запускаться уже на большой высоте, при движении аппарата через верхние слои атмосферы. Двигатель под названием Vortex, по словам SNC, должен помочь сохранить миллионы долларов, благодаря эффективной конструкции, а также относительно небольшим затратам на производство и поддержку.

Sierra Nevada

SNC получила от NASA контракт на доставку грузов к МКС еще в 2016 году. По соглашению, компания осуществит как минимум шесть миссий по снабжению станции.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Наука и техника

←+Ctrl+→

Интересные новости
WWF запустил стрим на 450 лет с разлагающейся пластиковой бутылкойWWF запустил стрим на 450 лет с разлагающейся пластиковой бутылкой
В Днепре разработали ракету "Маяк-3.9S" на замену "Зениту"В Днепре разработали ракету "Маяк-3.9S" на замену "Зениту"
Робот — сборщик малины прошел первые полевые тесты
Европейское физическое общество наградило украинскую ученую за работу в области элементарных частицЕвропейское физическое общество наградило украинскую ученую за работу в области элементарных частиц
НАСА сфотографировало рентгеновское небо вращающейся камеройНАСА сфотографировало рентгеновское небо вращающейся камерой
Блок рекламы


Похожие новости
Робот — сборщик малины прошел первые полевые тесты
Американцы испытали двигатель для MAD-FIRESАмериканцы испытали двигатель для MAD-FIRES
Компания Blue Origin провела испытание суборбитального аппарата New ShepardКомпания Blue Origin провела испытание суборбитального аппарата New Shepard
В США испытали двигатель украинско-американской ракеты Firefly AlphaВ США испытали двигатель украинско-американской ракеты Firefly Alpha
Представлен самый большой 3D-печатный ракетный двигательПредставлен самый большой 3D-печатный ракетный двигатель
SpaceX испытала двигатель ракеты, которая отвезет людей на Марс: видеоSpaceX испытала двигатель ракеты, которая отвезет людей на Марс: видео
Космический охотник на мусор успешно прошел испытанияКосмический охотник на мусор успешно прошел испытания
На МКС произошла утечка воздуха из-за брака при сборке роSSийского корабляНа МКС произошла утечка воздуха из-за брака при сборке роSSийского корабля
SpaceX перенесла тестовые полеты корабля Crew DragonSpaceX перенесла тестовые полеты корабля Crew Dragon
Boeing отложила первые полеты космического корабля StarlinerBoeing отложила первые полеты космического корабля Starliner
Последние новости
Подгружаем последние новости