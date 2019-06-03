Двигатель для корабля Dream Chaser прошел публичное огневое испытание
В ноябре 2017 года космический корабль Dream Chaser совершил первый за четыре года тестовый планирующий полет и в первый раз совершил успешную посадку (в 2013 году при приземлении у него отказало шасси). Аппарат разрабатывается компанией Sierra Nevada Corporation и предназначается для доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС).
Sierra Nevada
Недавно же компания провела первое публичное огневое испытание ракетного двигателя для Dream Chaser: это будет двигатель первой ступени, который будет запускаться уже на большой высоте, при движении аппарата через верхние слои атмосферы. Двигатель под названием Vortex, по словам SNC, должен помочь сохранить миллионы долларов, благодаря эффективной конструкции, а также относительно небольшим затратам на производство и поддержку.
Sierra Nevada
SNC получила от NASA контракт на доставку грузов к МКС еще в 2016 году. По соглашению, компания осуществит как минимум шесть миссий по снабжению станции.
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Наука и техника
03.06.2019 16:51