Двойная звезда в 16 тыс. световых лет от Земли ведет себя странно

Речь идет о системе AG Draconis. Она состоит из двух звезд: красного гиганта и белого карлика. Они находятся примерно в 16 000 световых лет от Земли. Это большое расстояние, так что детально рассмотреть их довольно трудно, однако некоторые подробности об этой системе известны.

Две звезды, вероятно, взаимодействуют: вещество с поверхности большой холодной звезды переходит на поверхность горячей и менее крупной. При этом однажды в 9?15 лет, начиная с 1890-х годов, они становятся активными: проходят период в несколько лет, когда один раз в год становятся гораздо ярче в определенных диапазонах, детектируемых земными телескопами. Сейчас они как раз находятся в активном периоде: вспышки, исходящие от них, были зарегистрированы весной 2015, 2016, 2017 и 2018 гг. Ученые ожидали, что очередная вспышка произойдет в апреле или мае текущего года (пока еще, однако, рано ждать исследований на эту тему).

Двойная звезда в 16 тыс. световых лет от Земли ведет себя странно

European Southern Observatory

Впрочем, в новом исследовании, препринт которого был размещен на arXiv.org 10 мая, специалисты отметили, что данный период активности AG Draconis несколько необычен, передает LiveScience. В прошлом активные периоды данной системы обычно характеризовались простым паттерном: первые несколько вспышек были «холодными» — температура белого карлика падала в течение каждой из этих событий, а следующие же вспышки — иногда — были «горячими» (температура белого карлика росла). Холодные вспышки при этом были гораздо ярче горячих. (Исследователи предполагают, что холодная вспышка случается, когда белый карлик начинает расти (его наиболее дальняя область, похожая на атмосферу, растет и становится в то же время холоднее), при том что в ходе горячих вспышек, которые изучены хуже, такого не происходит.)

В новом же цикле, стартовавшем спустя семь лет после небольшой вспышки в 2008 году, происходят исключительно горячие вспышки. «Такое поведение весьма необычно в 130-летней истории наблюдений за объектом», — отмечают исследователи.

С чем же в принципе связаны вспышки в AG Draconis? Точного ответа у ученых пока нет. Согласно популярной версии, когда гравитация белого карлика захватывает вещество от звезды-гиганта, формируется «аккреционный диск» — состоящий из вещества, которое окружает белого карлика и в будущем упадет на его поверхность. При этом данный диск, как предполагается, нестабилен, так как гигантская звезда «поставляет» то меньше, то больше вещества. Иногда же на поверхность белого карлика попадает слишком много вещества, что в итоге приводит выбросу вещества в систему и формированию на короткий срок горячей оболочки вокруг данной звезды. С Земли все это теоретически могло быть наблюдаться как вспышка в нескольких диапазонах.

Эволюция же AG Draconis, как отмечают исследователи, остается открытым вопросом.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Наука и техника

←+Ctrl+→

Интересные новости
Какой загадочный объект пробил брешь в Млечном путиКакой загадочный объект пробил брешь в Млечном пути
Создан первый полностью искусственный живой организмСоздан первый полностью искусственный живой организм
Израильский зонд оставил след на ЛунеИзраильский зонд оставил след на Луне
Фото дня: «двуликая» галактика удивительной красотыФото дня: «двуликая» галактика удивительной красоты
Индия отправит в космос 7 научно-исследовательских миссийИндия отправит в космос 7 научно-исследовательских миссий
Блок рекламы


Похожие новости
Генетически идентичные бактерии ведут себя по разномуГенетически идентичные бактерии ведут себя по разному
Опасные для Земли астероиды оказались крепкими орешкамиОпасные для Земли астероиды оказались крепкими орешками
Уникальное фото Земли, снятое с темной стороны ЛуныУникальное фото Земли, снятое с темной стороны Луны
Ученые запустят эксперимент по охлаждению ЗемлиУченые запустят эксперимент по охлаждению Земли
Ученые оценили стоимость охлаждения Земли аэрозолямиУченые оценили стоимость охлаждения Земли аэрозолями
Астрономы нашли "большую сестру" Земли у ближайшей звездыАстрономы нашли "большую сестру" Земли у ближайшей звезды
Blue Origin собирается приземлить первые ступени ракеты на грузовое судноBlue Origin собирается приземлить первые ступени ракеты на грузовое судно
На Марсе ученые заметили странное облакоНа Марсе ученые заметили странное облако
Исследователи подтвердили, что ядро Земли твердоеИсследователи подтвердили, что ядро Земли твердое
В США погибает крупнейший организм Земли – ученыеВ США погибает крупнейший организм Земли – ученые
Последние новости
Подгружаем последние новости