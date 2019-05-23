Двойная звезда в 16 тыс. световых лет от Земли ведет себя странно

Речь идет о системе AG Draconis. Она состоит из двух звезд: красного гиганта и белого карлика. Они находятся примерно в 16 000 световых лет от Земли. Это большое расстояние, так что детально рассмотреть их довольно трудно, однако некоторые подробности об этой системе известны.

Две звезды, вероятно, взаимодействуют: вещество с поверхности большой холодной звезды переходит на поверхность горячей и менее крупной. При этом однажды в 9?15 лет, начиная с 1890-х годов, они становятся активными: проходят период в несколько лет, когда один раз в год становятся гораздо ярче в определенных диапазонах, детектируемых земными телескопами. Сейчас они как раз находятся в активном периоде: вспышки, исходящие от них, были зарегистрированы весной 2015, 2016, 2017 и 2018 гг. Ученые ожидали, что очередная вспышка произойдет в апреле или мае текущего года (пока еще, однако, рано ждать исследований на эту тему).

European Southern Observatory

Впрочем, в новом исследовании, препринт которого был размещен на arXiv.org 10 мая, специалисты отметили, что данный период активности AG Draconis несколько необычен, передает LiveScience. В прошлом активные периоды данной системы обычно характеризовались простым паттерном: первые несколько вспышек были «холодными» — температура белого карлика падала в течение каждой из этих событий, а следующие же вспышки — иногда — были «горячими» (температура белого карлика росла). Холодные вспышки при этом были гораздо ярче горячих. (Исследователи предполагают, что холодная вспышка случается, когда белый карлик начинает расти (его наиболее дальняя область, похожая на атмосферу, растет и становится в то же время холоднее), при том что в ходе горячих вспышек, которые изучены хуже, такого не происходит.)

В новом же цикле, стартовавшем спустя семь лет после небольшой вспышки в 2008 году, происходят исключительно горячие вспышки. «Такое поведение весьма необычно в 130-летней истории наблюдений за объектом», — отмечают исследователи.

С чем же в принципе связаны вспышки в AG Draconis? Точного ответа у ученых пока нет. Согласно популярной версии, когда гравитация белого карлика захватывает вещество от звезды-гиганта, формируется «аккреционный диск» — состоящий из вещества, которое окружает белого карлика и в будущем упадет на его поверхность. При этом данный диск, как предполагается, нестабилен, так как гигантская звезда «поставляет» то меньше, то больше вещества. Иногда же на поверхность белого карлика попадает слишком много вещества, что в итоге приводит выбросу вещества в систему и формированию на короткий срок горячей оболочки вокруг данной звезды. С Земли все это теоретически могло быть наблюдаться как вспышка в нескольких диапазонах.

Эволюция же AG Draconis, как отмечают исследователи, остается открытым вопросом.



