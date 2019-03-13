Пентагон попросил 2,6 млрд долларов на разработку гиперзвукового оружия

Пентагон попросил 2,6 млрд долларов из запрашиваемого бюджета на 2020 год на разработку гиперзвукового оружия, еще 3,7 млрд долларов хотят потратить на создание новых беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Всего президент США Дональд Трамп запросил на национальную безопасность 750 млрд долларов. Почти все эти деньги, в случае согласования такого бюджета, получит Министерство обороны США , из них 718,3 млрд долларов предназначены Пентагону.

В частности, 2,6 млрд долларов Пентагон планирует направить на разработку гиперзвукового оружия, которое противнику будет сложно обнаружить, поясняет в другом сообщении ведомство. Еще 3,7 млрд долларов военные хотят потратить на разработку беспилотных аппаратов, которые повысят свободу маневрирования и летальность.

В числе инновационных проектов Пентагон называет системы, основанные на искусственном интеллекте и машинном обучении, - они предназначены для Объединенного центра искусственного интеллекта (JAIC, внедряет соответствующие технологии в сфере военной деятельности). На эти проекты военные просят 2,6 млрд долларов.