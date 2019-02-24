Открыт новый вид тираннозаврид

Новый, ранее неизвестный тираннозаврид получил название Moros intrepidus. Представители данного вида жили около 96 миллионов лет назад на территории современной Северной Америки. Это был относительно небольшой динозавр (особенно в сравнении с более поздним представителем семейства тираннозаврид — огромным тираннозавром Tyrannosaurus rex): в длину он был около 1,2 метра, а весил ориентировочно 78 килограммов. Как отмечается, открытие Moros intrepidus позволяет ученым лучше разобраться в эволюции тираннозаврид.

JORGE GONZALEZ, L. ZANNO

Дело в том, что останки ранних тираннозаврид, найденные в Северной Америке, датируются поздним юрским периодом — примерно 150 млн лет, а следующими представителями семейства, обитавшими на данной территории, в палеонтологической летописи были сразу гораздо более крупные хищники — тираннозавры, датируемые приблизительно 80 млн лет: сложно понять, как данное семейство претерпело такие сильные изменения. Открытие Moros intrepidus — небольших и быстрых тираннозаврид, живших около 96 млн лет назад, — указывает на то, что представители семейства, по?видимому, сильно выросли в 16-летний промежуток: между 96 и 80 млн лет назад.

Сравнивая Moros intrepidus с другими тираннозавридами, исследователи определили, что корни данного вида находятся в Азии. Предполагается, что данные динозавры участвовали в крупной миграции, в ходе которой различные животные перемещались между современными Сибирью и Аляской во время падений уровня моря.

Согласно предположению авторов работы, изменение климата во время мелового периода могло привести к исчезновению более крупных хищных динозавров и в итоге позволило тираннозавридам, быстро увеличившимся в размерах, стать доминантными хищниками в экосистемах позднего мела.

Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports, кратко об открытии сообщает портал Science News.



