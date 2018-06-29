Астероид Оумуамуа из межзвёздного пространства оказался кометой

Европейская Южная Обсерватория (ESO) сообщает о том, что космический объект Оумуамуа может быть переклассифицирован из астероида в комету.

Оумуамуа (Oumuamua) — это первое обнаруженное межзвёздное тело, пролетающее через Солнечную систему. Объект был открыт осенью прошлого года. Его длина составляет как минимум 400 метров. Согласно расчётам, объект пришёл приблизительно со стороны яркой звезды Веги в северном созвездии Лиры.

Наблюдения, выполненные на Очень Большом Телескопе ESO, космическом телескопе «Хаббл» и на других инструментах показывают, что Оумуамуа улетает от Солнца быстрее, чем ожидалось.

Наиболее вероятным объяснением такого поведения признано то, что Оумуамуа под воздействием нагрева солнечным излучением выбрасывает со своей поверхности вещество. В результате, космическое тело получает постоянное ускорение, чем и объясняется увеличенная скорость. Кстати, по состоянию на 1 июня 2018 года она составляла примерно 114 000 километров в час.

Таким образом, полагают специалисты, Оумуамуа скорее всего является не астероидом, а межзвёздной кометой. Однако, в отличие от традиционных комет, у объекта не наблюдаются ни кома, ни хвост из газа и пыли.

Учёные считают, что мелкие пылевые зёрна, покрывающие поверхность большинства комет, в процессе долгого полёта Оумуамуа сквозь межзвёздное пространство разрушились вследствие эрозии, а остались только пылевые зёрна большего размера. «Облако, состоящее из этих крупных частиц, не было бы достаточно ярким, чтобы его можно было зарегистрировать, но его присутствие могло бы объяснить неожиданное изменение скорости Оумуамуа», — отмечает ESO.



