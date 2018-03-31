С помощью дронов удалось создать трехмерную карту действующего вулкана

С помощью дронов удалось создать трехмерную карту действующего вулкана

Итальянский вулкан Стромболи был запечатлен в трехмерном качестве. Это удалось сделать с помощью летающих беспилотников. Дроны фотографировали местность с неба. Они были оснащены не только камерами, но и температурными датчиками, что позволило измерить температуру на поверхности и внутри вулкана, информирует supreme2.ru.

Благодаря работе дронов удалось составить точную трехмерную карту Строимболи. Ученые определили, какие участки вулкана самые горячие и самые холодные. Первые на картинке закрашены светлым, вторые — фиолетовым.

Данная методика очень полезна. С ее помощью ученые собираются искать полезные ископаемые. Также она позволит изучать некоторые природные явления, даже те же самые извержения вулканов. Приблизиться к ним человеку не представляется возможным. Теперь же отлично рассмотреть явление можно будет с помощью специальной техники. Это даст ученым больше фактического материала.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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