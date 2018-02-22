SpaceX запустила ракету Falcon 9 с первыми интернет-спутниками
Компания Маска планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч спутников.
Аэрокосмическая компания SpaceX в четверг запустила ракету-носитель Falcon 9 с испанским спутником дистанционного зондирования Земли PAZ.
Помимо этого, отмечает научное издание N+1, компания запустила свои первые спутники Microsat-2a и Microsat-2b, на которых будут испытываться технологии для создания большой сети спутников для спутникового интернета.
В 2015 году компания объявила, что собирается развернуть орбитальную группировку спутников, которые обеспечат почти всю поверхность Земли недорогим широкополосным доступом в интернет. Система будет состоять из почти 12 тысяч спутников. Одна группа будет располагаться на высоте от 1110 до 1325 километров, а вторая гораздо ниже, на высоте от 335 до 346 километров. Спутники смогут обмениваться информацией как с терминалами на Земле, так и между собой.
На двух первых спутниках будут тестироваться технологии для будущей орбитальной группировки.
Напомним, 6 февраля SpaceX запустила самую мощную ракету в мире.
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