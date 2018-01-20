В США запустили ракету с военным спутником (ВИДЕО)

В США запустили ракету с военным спутником (ВИДЕО)

В США с мыса Канаверал (штат Флорида) успешно запустили ракету-носитель Atlas V с военным спутником GEO-4.

Об этом в субботу, 20 января, сообщает Дождь.

Отмечается, что спутник GEO-4 должен стать частью миссии SBIRS, целью которой является обеспечение "глобального, постоянного наблюдения" для "предупреждения о ракетном нападении, технической разведки и осведомления о боевых действиях".

Программа SBIRS является для американских властей приоритетной.

Напомним, американская компания United Launch Alliance отложила запуск тяжелой ракеты-носителя Atlas V, который должен был состояться еще в четверг, 19 января.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Искусственный интеллект превзошел человека в чтении и понимании текстаИскусственный интеллект превзошел человека в чтении и понимании текста
В 2200 году нахождение на открытом воздухе станет для человека опасным - климатологиВ 2200 году нахождение на открытом воздухе станет для человека опасным - климатологи
Ученые нашли причину внезапного исчезновения ацтековУченые нашли причину внезапного исчезновения ацтеков
В Китае построили самый большой в мире очиститель воздуха (ФОТО)В Китае построили самый большой в мире очиститель воздуха (ФОТО)
Ученые создали молекулу, которая запускает в раковых клетках клеточное самоубийствоУченые создали молекулу, которая запускает в раковых клетках клеточное самоубийство
Блок рекламы


Похожие новости
Запуск ракеты Atlas V с военным спутником GEO-4 в США отменили из-за неисправностиЗапуск ракеты Atlas V с военным спутником GEO-4 в США отменили из-за неисправности
2017 год оказался одним из самых жарких в истории (ВИДЕО)2017 год оказался одним из самых жарких в истории (ВИДЕО)
Ученые показали, как работает мозг человека (ВИДЕО)Ученые показали, как работает мозг человека (ВИДЕО)
В Великобритании разработали диагностику, выявляющую болезни сердца за минуты (ВИДЕО)В Великобритании разработали диагностику, выявляющую болезни сердца за минуты (ВИДЕО)
В Мексике дайверы обнаружили артефакты майя в самой длинной пещере в мире (ВИДЕО)В Мексике дайверы обнаружили артефакты майя в самой длинной пещере в мире (ВИДЕО)
Зоологи показали рождение «семьи» опасных пауков (ВИДЕО)Зоологи показали рождение «семьи» опасных пауков (ВИДЕО)
Китайцев напугало падение «неизвестного объекта» из космоса (ВИДЕО)Китайцев напугало падение «неизвестного объекта» из космоса (ВИДЕО)
NASA показало удивительное видео полета сквозь туманность Ориона (ВИДЕО)NASA показало удивительное видео полета сквозь туманность Ориона (ВИДЕО)
NASA показало опубликовало видео из центра Млечного Пути (ВИДЕО)NASA показало опубликовало видео из центра Млечного Пути (ВИДЕО)
Spaceflight Rocket Lab снова попытается запустить свою небольшую ракету на орбитуSpaceflight Rocket Lab снова попытается запустить свою небольшую ракету на орбиту
Последние новости
Подгружаем последние новости