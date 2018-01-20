В США запустили ракету с военным спутником (ВИДЕО)

В США с мыса Канаверал (штат Флорида) успешно запустили ракету-носитель Atlas V с военным спутником GEO-4.

Об этом в субботу, 20 января, сообщает Дождь .

Отмечается, что спутник GEO-4 должен стать частью миссии SBIRS, целью которой является обеспечение "глобального, постоянного наблюдения" для "предупреждения о ракетном нападении, технической разведки и осведомления о боевых действиях".

Программа SBIRS является для американских властей приоритетной.

Напомним, американская компания United Launch Alliance отложила запуск тяжелой ракеты-носителя Atlas V, который должен был состояться еще в четверг, 19 января.