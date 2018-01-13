Зонд НАСА нашел следы потухших вулканов на северном полюсе Луны

Зонд LRO обнаружил в кратере Филолай на северном полюсе Луны следы нескольких лавовых трубок, через которые горячая магма попадала на поверхность спутницы Земли в ее далекой юности и где сегодня может присутствовать вода.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт поиска внеземных цивилизаций SETI.

«Текущее качество снимков пока не позволяет нам со 100% уверенностью говорить, что это действительно лавовые трубки, однако об этом говорят размеры этих структур, их форма и геологические свойства. Если там построить базу, то у нас будет не только вода, но и красивый вид на Землю – в отличие от места посадки «Аполлонов», наша планета будет висеть не над головой, а парить над горизонтом у юго-восточной кромки кратера», — рассказывает Паскаль Ли (Pascal Lee) из Исследовательского центра НАСА имени Эймса (США).

Считается, что Луна образовалась в результате столкновения Тейи, протопланетного тела, с «зародышем» Земли. Столкновение привело к выбросу материи Тейи и прото-Земли в космос, из которой и была «слеплена» Луна. Этот катаклизм считался причиной того, почему ее недра и поверхность практически лишены воды.

В первые несколько миллионов лет после своего формирования Луна представляла собой раскаленный шар из полужидкой магмы, на поверхности которого постоянно происходили мощнейшие извержения, а атмосфера состояла из «адской» смеси паров металлов и других веществ, разогретой до температуры в 1700 градусов Цельсия. Следы их существования сегодня сохранились в виде так называемых «лунных морей» – гигантских равнин, возникших в результате масштабных излияний магмы на поверхность спутницы Земли.

Извержения вулканов на Земле, как отмечает Ли, часто приводят к формированию так называемых лавовых трубок – своеобразных тоннелей внутри их выбросов, возникающих из-за неравномерного застывания магмы при ее попадании на поверхность Земли и контакте с воздухом.

Такие трубки часто становятся красивыми пещерами и гротами после засыпания вулкана, а их аналоги на Марсе и других планетах сегодня считаются идеальным местом для постройки баз и колоний. Для этого есть две простых причины – в них могут скрываться обширные запасы воды, и их стенки будут защищать жителей станций от космических лучей и других форм радиации.

Ученые, как рассказывает Ли, уже находили сотни подобных структур в умеренных и экваториальных широтах Луны, однако на ее полюсах, где, как показал роSSийский инструмент LEND на борту зонда LRO, скрываются обширные запасы воды, их раньше никогда не находили.

Первый набор подобных трубок был найден учеными из НАСА и Института поиска внеземных цивилизаций SETI на снимках LRO, полученных во время пролета над кратером Филолай, расположенном в окрестностях северного полюса Луны.

Это открытие, по словам планетолога, интересно не только само по себе, но и по той причине, что Филолай является относительно молодым кратером – он возник примерно 1,1 миллиарда лет назад, намного позже того времени, когда недра Луны остыли и ее вулканы перестали извергаться. Изучение лавовых трубок в его недрах, как надеются астрономы, прольет свет на то, когда именно это произошло и выяснить, какие процессы могли разогревать спутницу Земли в первые 1-2 миллиарда лет ее существования.