Под Радой начался митинг SaveФОП
В 10 часов на Майдане запланированы другие акции.
Под зданием Верховной Рады утром 1 декабря начался митинг движения SaveФОП. Участники требуют принять законопроект 5866, сообщает корреспондент
Этот документ, согласно пояснительной записке, предусматривает "восстановление права плательщиков единого налога не применять регистраторы расчетных операций, повышение предельных объемов доходов для применения упрощенной системы налогообложения с учетом наемных работников, налаживание эффективного учета их доходов".
Как известно, сегодня это не единственный митинг в правительственном квартале. На 10 часов запланировано начало акции ГО и партий "Национальный корпус", "Движение сопротивления капитуляции", "Демократический топор" и "Дело общин". Они собираются на Майдане Незалежности, откуда пойдут к Офису президента.
Из-за анонсированных массовых мероприятий и визита президента в Верховную Раду в столице с самого утра усилили охрану улиц. Местами также ограничили движение транспорта.
Вчера первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко говорил, что на митинги 1 декабря "собирают людей за 1000 гривен". О каких именно акциях шла речь – он не уточнил.