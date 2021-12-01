Под Радой начался митинг SaveФОП

В 10 часов на Майдане запланированы другие акции.

Под зданием Верховной Рады утром 1 декабря начался митинг движения SaveФОП. Участники требуют принять законопроект 5866, сообщает корреспондент LB.ua . Это требование также указано на странице движения в Facebook.

Фото: Анна Стешенко

Этот документ, согласно пояснительной записке, предусматривает "восстановление права плательщиков единого налога не применять регистраторы расчетных операций, повышение предельных объемов доходов для применения упрощенной системы налогообложения с учетом наемных работников, налаживание эффективного учета их доходов".

Фото: Анна Стешенко

Как известно, сегодня это не единственный митинг в правительственном квартале. На 10 часов запланировано начало акции ГО и партий "Национальный корпус", "Движение сопротивления капитуляции", "Демократический топор" и "Дело общин". Они собираются на Майдане Незалежности, откуда пойдут к Офису президента.

Из-за анонсированных массовых мероприятий и визита президента в Верховную Раду в столице с самого утра усилили охрану улиц. Местами также ограничили движение транспорта.

Вчера первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко говорил, что на митинги 1 декабря "собирают людей за 1000 гривен". О каких именно акциях шла речь – он не уточнил.