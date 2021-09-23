"Что это за х..ня": "слуги народа" возмущены неголосованием Вениславского за "спецпроцедуры" рассмотрения закона об олигархах

Представители партии "Слуга народа" в своем закрытом чате выражают возмущение тем, что автор идеи относительно принятия законопроекта об олигархах по спецпроцедуре, представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский сам за нее не голосовал.

Об этом LB.ua стало известно из собственных источников во фракции. Скрины переписки в распоряжении редакции.

"За предложенную Федором В. спецпроцедуру хорошо знающий Федора В. Федор В. не проголосовал. Стремно", - написал один из народных избранников.

"Потому что им еще в университетах преподавать ... Для таких голосований есть другие люди", - прокомментировал другой коллега по фракции.

Депутаты требовали ответа от руководителей фракции и партии Давида Арахамии и Александра Корниенко, почему так получилось.

"Можете объяснить нам, "доверчивым", что это за х..ня", - обратился один из депутатов к руководителям, тегнув их в переписке.

Сам Федор Вениславский в комментарии LB.ua отметил, что за "спецпроцедуры" голосовал, но не знает, почему его голос не зачислили.

"Возможны два варианта: либо не сработала кнопка, или моя карточка, когда я выходил к трибуне и готовился докладывать была вставлена в трибуне в слэш, а я проголосовал на рабочем месте без карточки. Но я поддерживаю эту процедуру", - отметил Вениславский.

Несмотря на то, что его карточка не сработала, Вениславский писать соответствующее заявление не собирается.

"Я могу написать такое заявление, но она никаких юридических последствий для меня, как для юриста, не тянет", - резюмировал он.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов). Фракция "Слуги народа" добилась рассмотрения законопроекта во втором чтении по сокращенной процедуре, чтобы не заслушивать каждого из более чем тысячи поданных поправок.

По словам экс-нардепа и заслуженного юриста Украины ЛеонидаЕмца, есть несколько решений КСУ, где указано, что рассмотрение законопроекта по специальной процедуре (по ст.119, пункт 3 Регламента, когда комитетами определяются так называемые «обусловливающие» правки. В случае принятия которых в сессионном далее, все другие правки автоматически снимаются) - противоречит Основному Закону.

"Это препятствование деятельности народного депутата, ограничение его конституционного права подавать, обсуждать и настаивать на своих правках. Эта процедура поставит под сомнение конституционность самого решения (принятия закона об олигархах в целом). По представлению 45 народных депутатов его можно будет обжаловать. Те, кто сегодня в Раде, начиная от руководства, аппарата и всех касательных, могут понести именно уголовную ответственность за препятствование деятельности народного депутата", - отметил Емец в комментарии LB.ua.