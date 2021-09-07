В "Слуге народа" определились с кандидатом на выборах в 197 округе

Промежуточные выборы в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №197 состоятся 31 октября.

В "Слуге народа" определились с кандидатом на выборах в 197 округе
Віталій Войцеховський

Политсовет "Слуги народа" выдвинул Войцеховского кандидатом в народные депутаты на промежуточных выборах в одномандатном избирательном округе № 197.

Кандидата по №184 округе партия еще не определила.

Об этом на брифинге по результатам заседания политсовета партии «Слуги народа» заявил глава партии Александр Корниенко, передает корреспондент LB.ua.

"Политсовет принял решение о выдвижении Виталия (Войцеховского кандидатом на промежуточных выборах в одномандатном избирательном округе №197). Завтра Виталий отправится в ЦИК подавать документы. Мы оперативно будем ждать регистрацию. Думаю, что не будет никаких преград", - заявил он.

Корниенко напомнил, что Войцеховский является мэром Золотоноши Черкасской области.

"Третий раз избран мэром. Это серьезное доверие. И Виталий сейчас ведет активную коммуникацию с округом. Это Каневский район. Частично - город Черкассы и ОТГ. Мы дали поручение политсовета нашей черкасской команде ... проверить поддержку нашего кандидата... Уже собрано более 20 тыс. подписей в его поддержку", - подчеркнул он.

Корниенко отметил, что проблема округа «хорошо известна». Также глава партии подчеркнул, что в случае победы на выборах Войцеховский будет работать для дальнейшей децентрализации.

На вопрос относительно баллотирования Войцеховского в прошлом от БПП Корниенко ответил, что «дискуссию о том, что кто-то когда-то был в БПП - можно. Она классная. Но на третий год, как она была свежей в 2019 году, то я думаю, что нет».

По выдвижению кандидата на довыборах по 184 округу, то партия «Слуга народа» еще не определилась.

"Еще определяемся. Есть интересные предложения и решения. Есть 10 дней. Мы определимся".

Также Корниенко не исключил, что "Слуга народа» не будет выдвигать от партии кандидата в мэры Харькова. Консультации с партийной организацией города по этому вопросу еще продолжаются.

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