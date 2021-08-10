Папе Франциску прислали конверт с тремя пулями

Сотрудники итальянской почты обнаружили конверт, адресованный Папе Римскому Франциску, в котором было три пули. Письмо было отправлено из Франции. Его перехватили в сортировочном отделении в Милане, пишет Кредо.

Письмо немедленно передали миланским карабинерам, которые начали расследование. В конверте были три пули типа Флобера, калибром 9 миллиметров, и сообщения о финансовых операциях в Ватикане. Также в конверте была копия 10 евро.

Письмо подписано шариковой ручкой и адресовано Папе на площадь Святого Петра в Ватикане.

Полиция рассказала, что отправитель письма идентифицирован. Его имени не назвали, но сообщили, что это французский гражданин, "уже известный ватиканским службам безопасности, с которым миланские карабинеры свяжутся, чтобы оценить значение этого жеста и его потенциальной опасности".

По сообщению итальянского информационного агентства ANSA, "следователей больше интересует местонахождение отправителя, так как информация о том, он во Франции, или на площади св. Петра в Риме, вызвала бы разный уровень обеспокоенности".

Руководитель отдела итальянской почты в городе Пескьера-Боромео, расположенном около 11 миль к юго-востоку от Милана, предупредил власти, когда обнаружил подозрительную корреспонденцию при сортировке почты ночью 8 августа.