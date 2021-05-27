СБУ вызвала Порошенко на допрос по "делу Козака-Медведчука"

Следственные действия были запланированы на четверг, но Порошенко не пришел.

СБУ вызвала Порошенко на допрос по "делу Козака-Медведчука"
Фото: пресс-служба президента

Служба безопасности Украины вызвала пятого президента Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу против народных депутатов Тараса Козака и Виктора Медведчука.

На сайте СБУ сообщается, что допрос должен был состояться 27 мая, но Порошенко на него не пришел.

Утром в четверг в фейсбуке Порошенко появилось сообщение о том, что он вместе с другими лидерами партии "Европейская солидарность" едет на восток "навстречу солнцу".

"Следователи СБУ вызвали Петра Порошенко на допрос с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства. Учитывая, что народный депутат Украины Петр Порошенко не явился на допрос, его вызывают на него повторно. Дата повторного допроса - 31 мая 2021 года", - заявила СБУ.

Обновление. Адвокат Петра Порошенко, Игорь Головань, написал в Facebook, что "СБУ возобновила противоправную практику ГБР вызвать Пятого Президента не в предусмотренном законом порядке - путем вручения повестки, а публикациями на сайте". По словам Голованя, в обнародованной повестке указан для связи номер телефона, который не работает.

Напомним, что 11 мая Офис генерального прокурора сообщил о подозрении депутатам Верховной Рады Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Они подозреваются в совершении государственной измены и неоконченном покушении на разграбление национальных ценностей на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч.1 ст. 438 УК Украины).

Позднее Медведчук заявил, что был уполномочен на переговоры с боевиками и.о. президента Украины Александром Турчиновым, а позже - президентом Петром Порошенко.

Турчинов опроверг заявления Медведчука.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Литва требует немедленно освободить захваченного в Минске основателя NextaЛитва требует немедленно освободить захваченного в Минске основателя Nexta
Ректор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктораРектор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора
В управлении образования Подольского района Киева нашли растрату 800 тыс. гривенВ управлении образования Подольского района Киева нашли растрату 800 тыс. гривен
Украина перенаправит все авиарейсы в обход воздушного пространства Беларуси, - ДаниловУкраина перенаправит все авиарейсы в обход воздушного пространства Беларуси, - Данилов
Украина внесла в "черный список" трех роSSийских актеровУкраина внесла в "черный список" трех роSSийских актеров
Блок рекламы


Похожие новости
Адвокаты Порошенко считают, что последние программы Bihus.Info не были независимыми журналистскими расследованиямиАдвокаты Порошенко считают, что последние программы Bihus.Info не были независимыми журналистскими расследованиями
Порошенко категорически отверг обнародованные в программе Bihus.info заявления об "обмене трубы Медведчука" на завод в КрымуПорошенко категорически отверг обнародованные в программе Bihus.info заявления об "обмене трубы Медведчука" на завод в Крыму
Порошенко призвал к жестким санкциям против режима ЛукашенкоПорошенко призвал к жестким санкциям против режима Лукашенко
Фонд Порошенко передал помощь пенсионерам, многодетным семьям и семьям погибших воиновФонд Порошенко передал помощь пенсионерам, многодетным семьям и семьям погибших воинов
Порошенко: снятие санкций с "Северного потока-2" - это приглашение Путина к агрессии против УкраиныПорошенко: снятие санкций с "Северного потока-2" - это приглашение Путина к агрессии против Украины
Порошенко встретился с АнтоненкоПорошенко встретился с Антоненко
Порошенко вновь призвал депутатов поддержать создание ВСК по "вагнеровцам"Порошенко вновь призвал депутатов поддержать создание ВСК по "вагнеровцам"
Порошенко: отставка Степанова не решает проблем здравоохраненияПорошенко: отставка Степанова не решает проблем здравоохранения
Порошенко в день депортации крымских татар: сталинские палачи воплотились в режимников ПутинаПорошенко в день депортации крымских татар: сталинские палачи воплотились в режимников Путина
Порошенко требует от правительства отчитаться об экономической политике и использовании антиковидных средствПорошенко требует от правительства отчитаться об экономической политике и использовании антиковидных средств
Последние новости
Подгружаем последние новости