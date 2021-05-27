СБУ вызвала Порошенко на допрос по "делу Козака-Медведчука"

Следственные действия были запланированы на четверг, но Порошенко не пришел.

Служба безопасности Украины вызвала пятого президента Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу против народных депутатов Тараса Козака и Виктора Медведчука.

На сайте СБУ сообщается, что допрос должен был состояться 27 мая, но Порошенко на него не пришел.

Утром в четверг в фейсбуке Порошенко появилось сообщение о том, что он вместе с другими лидерами партии "Европейская солидарность" едет на восток "навстречу солнцу".

"Следователи СБУ вызвали Петра Порошенко на допрос с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства. Учитывая, что народный депутат Украины Петр Порошенко не явился на допрос, его вызывают на него повторно. Дата повторного допроса - 31 мая 2021 года", - заявила СБУ .

Обновление. Адвокат Петра Порошенко, Игорь Головань, написал в Facebook, что " СБУ возобновила противоправную практику ГБР вызвать Пятого Президента не в предусмотренном законом порядке - путем вручения повестки, а публикациями на сайте". По словам Голованя, в обнародованной повестке указан для связи номер телефона, который не работает.

Напомним, что 11 мая Офис генерального прокурора сообщил о подозрении депутатам Верховной Рады Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Они подозреваются в совершении государственной измены и неоконченном покушении на разграбление национальных ценностей на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч.1 ст. 438 УК Украины).

Позднее Медведчук заявил, что был уполномочен на переговоры с боевиками и.о. президента Украины Александром Турчиновым, а позже - президентом Петром Порошенко.

Турчинов опроверг заявления Медведчука.