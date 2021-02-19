Гармаш не исключает своего выхода из состава делегации в ТКГ

Представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш не исключает возможности своего выхода из ее состава, если руководство делегации не сделает шагов по вопросу не регламентного присутствия на переговорах так называемых "общественных экспертов" из ОРДЛО.

Об этом он заявил в интервью изданию "Остров".

"Все просто: или я убеждаю руководство в правоте своих аргументов, и мы начинаем действенно реагировать на нарушение формата переговоров и режима конфиденциальности... Или нужно задаваться вопросом: что я делаю на корабле, который плывет не в ту сторону? То есть - не пора ли на выход?", - заявил Гармаш.

Он напомнил, что уже на третьем в этом году онлайн-заседании ТКГ присутствуют "какие-то общественные эксперты, представляющие непонятно кого". Гармаш отметил, что их не приглашал ни один из членов ТКГ.

"РоSSия заявила, что она не имеет отношения к формированию составов "других делегаций". Украина их не приглашала. ОБСЕ - тоже. Тогда - кто? Если мы соглашаемся с фактом присутствия этих людей, то мы, значит, признаем марионеток РоSSии из ОРДЛО отдельными делегациями, признаем их право самим приглашать на переговоры "экспертов"? Признаем их полноценной стороной переговоров? Мы не реагируем на это, а они уже третье заседание сидят на ТКГ, и потом нам будут рассказывать о такой переговорной "традиции". Но традиции создаем мы", - отметил Гармаш.

Он отметил, что необходимо требовать соблюдения трехстороннего формата ТКГ, так, как это записано в Минских соглашениях.

Гармаш предложил игнорировать всех, кроме официальных представителей РоSSии и ОБСЕ . Также, по его словам, можно проводить консультации с ОРДЛО только в рабочих группах, чтобы снизить статус украинской делегации.

"В любом случае, субъективировать марионеток из ОРДЛО в качестве отдельных делегаций я не стану. Это будет не просто плевок в лицо всех переселенцев и патриотов, это будет сдачей наших позиций, а я сдавать ничего не буду", - сказал он.

Напомним, журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш представляют оккупированный Донбасс на заседаниях политической подгруппы в ТКГ по Донбассу с 9 июня 2020 года.