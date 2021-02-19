Гармаш не исключает своего выхода из состава делегации в ТКГ

Уже на третьем заседании присутствуют "какие-то общественные эксперты, представляющие непонятно кого".

Гармаш не исключает своего выхода из состава делегации в ТКГ
Фото: facebook.com/sergiy.garmash

Представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш не исключает возможности своего выхода из ее состава, если руководство делегации не сделает шагов по вопросу не регламентного присутствия на переговорах так называемых "общественных экспертов" из ОРДЛО.

Об этом он заявил в интервью изданию "Остров".

"Все просто: или я убеждаю руководство в правоте своих аргументов, и мы начинаем действенно реагировать на нарушение формата переговоров и режима конфиденциальности... Или нужно задаваться вопросом: что я делаю на корабле, который плывет не в ту сторону? То есть - не пора ли на выход?", - заявил Гармаш.

Он напомнил, что уже на третьем в этом году онлайн-заседании ТКГ присутствуют "какие-то общественные эксперты, представляющие непонятно кого". Гармаш отметил, что их не приглашал ни один из членов ТКГ.

"РоSSия заявила, что она не имеет отношения к формированию составов "других делегаций". Украина их не приглашала. ОБСЕ - тоже. Тогда - кто? Если мы соглашаемся с фактом присутствия этих людей, то мы, значит, признаем марионеток РоSSии из ОРДЛО отдельными делегациями, признаем их право самим приглашать на переговоры "экспертов"? Признаем их полноценной стороной переговоров? Мы не реагируем на это, а они уже третье заседание сидят на ТКГ, и потом нам будут рассказывать о такой переговорной "традиции". Но традиции создаем мы", - отметил Гармаш.

Он отметил, что необходимо требовать соблюдения трехстороннего формата ТКГ, так, как это записано в Минских соглашениях.

Гармаш предложил игнорировать всех, кроме официальных представителей РоSSии и ОБСЕ. Также, по его словам, можно проводить консультации с ОРДЛО только в рабочих группах, чтобы снизить статус украинской делегации.

"В любом случае, субъективировать марионеток из ОРДЛО в качестве отдельных делегаций я не стану. Это будет не просто плевок в лицо всех переселенцев и патриотов, это будет сдачей наших позиций, а я сдавать ничего не буду", - сказал он.

Напомним, журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш представляют оккупированный Донбасс на заседаниях политической подгруппы в ТКГ по Донбассу с 9 июня 2020 года.

В ОБСЕ ранее заявили, что переговоры политической подгруппы ТКГ по Донбассу пробуксовывают с августа 2020 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Глава ГМС с девушкой застряли на Занзибаре из-за поломки самолетаГлава ГМС с девушкой застряли на Занзибаре из-за поломки самолета
Умер посол Украины в КитаеУмер посол Украины в Китае
В украинской армии зафиксировали еще одну смерть от ковидаВ украинской армии зафиксировали еще одну смерть от ковида
Бывший заместитель Супрун ушел из Киевской школы экономики из-за фото Милованова со ШкарлетомБывший заместитель Супрун ушел из Киевской школы экономики из-за фото Милованова со Шкарлетом
На Киевщине произошел пожар в доме экс-депутата Игоря КалетникаНа Киевщине произошел пожар в доме экс-депутата Игоря Калетника
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупированная РоSSией территория ОРДЛО на 1,4 тыс. кв. км больше, чем зафиксировано в Минских соглашениях, - ГармашОккупированная РоSSией территория ОРДЛО на 1,4 тыс. кв. км больше, чем зафиксировано в Минских соглашениях, - Гармаш
Арахамия не исключает возможности создания коалиции с "Батькивщиной"Арахамия не исключает возможности создания коалиции с "Батькивщиной"
В ПАСЕ решили не ограничивать полномочия роSSийской делегацииВ ПАСЕ решили не ограничивать полномочия роSSийской делегации
В ПАСЕ подготовили проект резолюции, сохраняющей полномочия делегации РоSSииВ ПАСЕ подготовили проект резолюции, сохраняющей полномочия делегации РоSSии
Вопрос полномочий роSSийской делегации в ПАСЕ решат в четвергВопрос полномочий роSSийской делегации в ПАСЕ решат в четверг
В ПАСЕ поддержали обжалование полномочий роSSийской делегацииВ ПАСЕ поддержали обжалование полномочий роSSийской делегации
Трамп в последний день президентства помиловал своего экс-советника Бэннона и еще 72 человекТрамп в последний день президентства помиловал своего экс-советника Бэннона и еще 72 человек
ОБСЕ допустила на заседание ТКГ "общественных советников" ОРДЛО, - ГармашОБСЕ допустила на заседание ТКГ "общественных советников" ОРДЛО, - Гармаш
"Европейская солидарность" сообщила о победе своего кандидата на выборах мэра Борисполя"Европейская солидарность" сообщила о победе своего кандидата на выборах мэра Борисполя
Уволенная с должности главы делегации в ПАСЕ Ясько заявила о давлении со стороны ОПУволенная с должности главы делегации в ПАСЕ Ясько заявила о давлении со стороны ОП
Последние новости
Подгружаем последние новости