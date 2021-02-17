Константина Богатова исключили из фракции "Голос" в Киевсовете

Богатов отказался добровольно сдавать мандат. Теперь в партии будут искать возможности для отзыва его по решению общины.

Фракция политической партии "Голос" в Киевсовете приняла решение об исключении из своего состава Константина Богатова.

Об этом сообщает пресс-служба киевской организации политсилы.

Такое решение принято после инцидента, произошедшего в Арт-центре "Братислава" между депутатом и стендап-комиком Владом Капицей, пояснили в пресс-службе.

"Константин Богатов больше не является частью нашей команды. Фракция "Голоса" в Киевсовете против любого насилия как реакции на иные культурные предпочтения или художественные вкусы и не толерантна к таким действиям", - говорится в сообщении.

В политсиле отметили, что Богатов отказался добровольно сдавать мандат. Теперь в партии будут искать возможности для отзыва его по решению общины.

"Нам неприятно принимать такое решение, но, по нашему мнению, это единственный правильный выход. Мы благодарны г-ну Константину за его многолетние проекты для общины Киева и надеемся, что он делами восстановит свою репутацию", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 февраля депутат Киевского городского совета от "Голоса" Константин Богатов избил киевского стендапера, а также сценариста и соведущего саркастического проекта "Телевидение Торонто" Владислава Капицу. Депутата возмутило, что комик, который выступал перед Капицей, в своем выступлении использовал ненормативную лексику.

В партии "Голос" отреагировали на инцидент. Там заявили, что такое поведение "недопустимо" и осудили действия и высказывания Богатова.