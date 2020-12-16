СБУ предупредила об антитеррористических учениях во Львове

Учения пройдут в максимально приближенных к реальным условиях с использованием спецтехники.

Фото: ГУ СБУ у м. Києві та Київській області

16-17 декабря Служба безопасности Украины будет проводить антитеррористические учения. Они пройдут во Львове и близлежащих районах.

Во время учений будут использовать специальную технику, а условия будут максимально приближены к реальным, информирует пресс-центр УСБУ во Львовской области.

" СБУ призывает жителей области с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности. Во время мероприятий на отдельных территориях возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей и автомобилей и т.п.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все действия будут происходить в рамках действующего законодательства.