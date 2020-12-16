СБУ предупредила об антитеррористических учениях во Львове

Учения пройдут в максимально приближенных к реальным условиях с использованием спецтехники.

СБУ предупредила об антитеррористических учениях во Львове
Фото: ГУ СБУ у м. Києві та Київській області

16-17 декабря Служба безопасности Украины будет проводить антитеррористические учения. Они пройдут во Львове и близлежащих районах.

Во время учений будут использовать специальную технику, а условия будут максимально приближены к реальным, информирует пресс-центр УСБУ во Львовской области.

"СБУ призывает жителей области с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности. Во время мероприятий на отдельных территориях возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей и автомобилей и т.п.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все действия будут происходить в рамках действующего законодательства.

Напомним, в октябре СБУ провела антитеррористические учения в Киеве.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Президента Национальной академии аграрных наук Украины подозревают в получении взяткиПрезидента Национальной академии аграрных наук Украины подозревают в получении взятки
Венедиктова взяла под контроль расследование дела, в котором фигурирует ФФУВенедиктова взяла под контроль расследование дела, в котором фигурирует ФФУ
Кулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в УкраинуКулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в Украину
"Слуга народа" Камельчук считает ковид выдумкой, а расходы на вакцины - "ловушкой""Слуга народа" Камельчук считает ковид выдумкой, а расходы на вакцины - "ловушкой"
Президент Литвы отказался переезжать в резиденцию из-за слишком дорогого ремонтаПрезидент Литвы отказался переезжать в резиденцию из-за слишком дорогого ремонта
Блок рекламы


Похожие новости
"Рождество отменить нельзя": во Львове выступили против локдауна на праздники"Рождество отменить нельзя": во Львове выступили против локдауна на праздники
Контрразведка СБУ предупредила террористический акт, организованный "МГБ ДНР"Контрразведка СБУ предупредила террористический акт, организованный "МГБ ДНР"
Порошенко призвал политические лагеря во Львове к сотрудничествуПорошенко призвал политические лагеря во Львове к сотрудничеству
"Луцкого террориста" отправили в психбольницу во Львове"Луцкого террориста" отправили в психбольницу во Львове
Во Львове мужчина принес на избирательный участок две банки зеленкиВо Львове мужчина принес на избирательный участок две банки зеленки
Суд во Львове оправдал охранника ДыминскогоСуд во Львове оправдал охранника Дыминского
СБУ предупредила вывоз из Украины деталей к зенитно-ракетному комплексуСБУ предупредила вывоз из Украины деталей к зенитно-ракетному комплексу
СБУ предупредила массовые фальсификации выборов мэра ОдессыСБУ предупредила массовые фальсификации выборов мэра Одессы
СБУ предупредила об антитеррористических учениях в КиевеСБУ предупредила об антитеррористических учениях в Киеве
На учениях в РоSSии упал истребитель Су-30На учениях в РоSSии упал истребитель Су-30
Последние новости
Подгружаем последние новости