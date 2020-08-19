Израиль присоединится к американской «Чистой сети»

Источник агентства таким образом подтвердил недавнюю информацию издания Jerusalem Post об оптимистичных настроениях США «насчет того, что Израиль предпочтет допустить к своим сетям 5G только проверенных поставщиков».

Для Вашингтона тема Китая и 5G уже давно стала одним из основных вопросов глобальной политики, и Израиль — не первая страна, которая из солидарности с американцами отказывается от услуг китайских поставщиков телекоммуникационного оборудования. Сайт госдепартамента США приводит уже целый список таких стран, и на прошлой неделе вопрос сетей пятого поколения стал основным во время поездки Майка Помпео по странам Центральной и Восточной Европы. Американцы также составили перечень «чистых телекоммуникационных компаний», отказавшихся от сотрудничества с партнерами из Китая.

С помощью программы «Чистая сеть», американцы намерены предотвратить доступ к своей информации со стороны китайских компаний, а Huawei , TikTok и WeChat стали, по всей видимости, первыми, но далеко не последними жертвами разворачивающейся цифровой войны между Китаем и США .



