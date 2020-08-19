Фриланд возглавила министерство финансов Канады

Предыдущий министр объявил о своей отставке в понедельник.

Фриланд возглавила министерство финансов Канады
Христя Фриланд
Фото: liberal.ca

Новым министром финансов Канады стала Христя Фриланд, которая во втором правительстве Джастина Трюдо также сохранила за собой пост вице-премьера.

Об этом сообщает "Укринформ".

Церемония инаугурации новых членов правительства Канады состоялась в Оттаве.

Обязанности Фриланд, связанные с налаживанием отношений между центральным правительством и властями канадских провинций и территорий, перейдут к Доминику Леблану, который сейчас возглавляет Тайный совет Канады.

Все остальные министры сохранили свои должности в действующем правительстве.

Предыдущий министр финансов Канады Билл Морно объявил о своей отставке в понедельник. По информации СМИ, причиной этого решения стали его расхождения во взглядах с Джастином Трюдо по поводу необходимых шагов для поддержания и восстановления экономики в условиях коронакризиса.

Из-за масштабных мер по поддержке экономики дефицит нынешнего государственного бюджета Канады достиг невиданных со времен Второй мировой войны размеров.

Напомним, в ноябре прошлого года Христя Фриланд, которая занимала должность министра иностранных дел Канады, назначена заместителем премьер-министра и министром межправительственных дел этой страны.

Фриланд стала десятым заместителем премьер-министра в истории Канады и первым с 2006 года. В составе бывшего правительства Трюдо не было такой должности.

Фриланд получила образование в Гарвардском и Оксфордском университетах, владеет русским, украинским, итальянским, французским и английским языками. С мужем и тремя детьми живет в Торонто. Родилась в канадском городе Пис-Ривер в провинции Альберта. Ее мать, Галина Хомяк-Фриланд, украинка по происхождению.

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