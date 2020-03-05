Скалецкая: срок обсервации в Новых Санжарах закончился

"Мы уже упаковали вещи и готовимся вернуться к своим семьям, друзьям и привычной жизни".

Экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что срок обсервации граждан Украины и иностранцев, которых эвакуировали из Уханя 20 февраля, закончился.

Об этом она написала в фейсбуке и опубликовала фото из медцентра в Новых Санжарах.

"14-дневный срок обсервации закончился. Мы уже упаковали вещи и готовимся вернуться к своим семьям, друзьям и привычной жизни. Самым важным является то, что все эвакуированные из Китая, члены экипажа и команда сопровождения не имеют заболевания коронавирус", - сообщила Скалецкая.

Она отметила, что в течение двух недель вся Украина могла следить за обсервацией эвакуированных граждан.

Фото: facebook.com/zoryana.chernenko

"Мы подробно освещали все ее аспекты: состояние здоровья, результаты анализов, вопросы быта... Я хочу поблагодарить каждого, кто находился эти дни в обсервации, за ответственное отношение и понимание. Вы молодцы! Также хочу выразить огромную благодарность всем, кто принимал участие в организации эвакуации и процесса обсервации. Вы настоящие профессионалы! Хочу отдельно поблагодарить тех, кто поддерживал нас все это время: присланным письмом, подаренной книгой и просто добрым словом. Надеюсь, их пример поможет обществу осознать необходимость ответственно относиться к своему собственному здоровью и здоровью других; научит дисциплине и готовности принимать определенные ограничения для здоровья всех; позволит помнить, что все мы - люди, и должны поддерживать друг друга", - подчеркнула Скалецкая.

"И еще раз хочу поблагодарить всю команду Министерства здравоохранения за ежедневную упорную работу. Мы все время были на связи, проводили скайп-конференции, подготовили ряд важных решений. А главное - провели масштабную подготовку к появлению коронавируса в Украине. Как показывает практика, медицинская система готова, алгоритмы работают", - добавила она.

Напомним, 20 февраля в Новые Санжары привезли 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Китая из-за эпидемии коронавируса в этой стране. Вместе с экипажем самолета, который их привез, и сотрудниками служб, задействованных в эвакуации, они провели две недели в изоляции.

Из-за паники и протестов, которые прошли в Новых Санжарах в день прибытия эвакуированных, к ним поселилась министр здравоохранения Скалецкая.