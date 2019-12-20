Гладковскому разрешили снять электронный браслет

Суд частично удовлетворил ходатайство САП о продлении обязательств.

Гладковскому разрешили снять электронный браслет
Фото: Zik

Высший антикоррупционный суд отменил ношение электронного браслета для бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.

Об этом "Українським Новинам" сообщил его адвокат Руслан Волынец.

"Браслет сняли", - сказал он.

Решение было принято в пятницу.

При этом, как сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, суд частично удовлетворил ходатайство САП о продлении Гладковскому обязательств. Так, было отменено ношение браслета, но продлены запрет на выезд за границу, покидать Киев и Киевскую область без разрешения и запрет на общение с рядом свидетелей по делу.

Напомним, ранее Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений решение суда, который избрал для Гладковского меру пресечения в виде ареста и установил залог в размере 10,6 млн гривен.

19 октября Высший антикоррупционный суд арестовал Гладковского на 60 суток с возможностью внести 10 млн 623 тыс. гривен залога. 21 октября семья Гладковского внесла залог и он вышел из СИЗО.

Гладковского задержали 17 октября перед вылетом в Брюссель, где он якобы планировал посетить автовыставку. Однако следствие считает, что Гладковский с семьей собирались бежать из страны из-за угрозы криминального расследования.

Ему вменяют использование служебного положения в интересах компании "Богдан моторс", которая ему принадлежит. Следствие считает, что он обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящего в состав "Богдана". Размер убытков, нанесенных государству, оценивается в 10,6 млн гривен.

Кроме того, выяснилось, что бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы на общую сумму почти 165 тыс. долларов в 2016-2018 годах.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТОУкраинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТО
В полиции отрицают противоречивость результатов экспертиз в деле об убийстве ШереметаВ полиции отрицают противоречивость результатов экспертиз в деле об убийстве Шеремета
РоSSия запретила украинские клизмы и маточные кольцаРоSSия запретила украинские клизмы и маточные кольца
Кабмин инициировал усиление ответственности за ложные минирования (обновлено)Кабмин инициировал усиление ответственности за ложные минирования (обновлено)
Украина опустилась в рейтинге самых могущественных государствУкраина опустилась в рейтинге самых могущественных государств
Блок рекламы


Похожие новости
ВАКС не разрешил Микитасю снять электронный браслетВАКС не разрешил Микитасю снять электронный браслет
Зеркаль: нельзя позволять РоSSии снять вопрос деоккупации Крыма с повестки дняЗеркаль: нельзя позволять РоSSии снять вопрос деоккупации Крыма с повестки дня
В Украине разрешили фотографироваться на паспорт в головном убореВ Украине разрешили фотографироваться на паспорт в головном уборе
Три фракции потребовали снять Яременко с должности главы комитетаТри фракции потребовали снять Яременко с должности главы комитета
"Нацкорпус" пикетирует здание суда, где избирают меру пресечения Гладковскому"Нацкорпус" пикетирует здание суда, где избирают меру пресечения Гладковскому
О подозрении Гладковскому сообщат 18 октября, - РябошапкаО подозрении Гладковскому сообщат 18 октября, - Рябошапка
ГПУ попросила Раду снять иммунитет с нардепа ДубневичаГПУ попросила Раду снять иммунитет с нардепа Дубневича
Нидерланды не позволят снять с РоSSии санкции без выполнения Минских соглашений, - глава МИДНидерланды не позволят снять с РоSSии санкции без выполнения Минских соглашений, - глава МИД
В РоSSии не разрешили провести акцию памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ"В РоSSии не разрешили провести акцию памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ"
НААУ призвала снять с рассмотрения законопроект об отмене адвокатской монополииНААУ призвала снять с рассмотрения законопроект об отмене адвокатской монополии
Последние новости
Подгружаем последние новости