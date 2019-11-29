Минкультуры представило анализ эффективности господдержки кинематографии

Бородянский заявил, что прошлые 5 лет в Украине не построили систему обязательств продюсеров за финансирование фильмов Госкино.

Минкультуры представило анализ эффективности господдержки кинематографии
Фото: Макс Левин

Сегодня, 29 ноября министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский представил анализ эффективности государственной поддержки кинематографии. При этом он заявил, что за прошедшие пять лет в Украине не построили систему обязательств продюсеров за финансирование фильмов Госкино.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, за эти пять лет мы не построили систему обязательств продюсеров относительно полученных денег. Сегодня, когда продюсер получает деньги, у нас нет обязательств по количеству зрителей, по количеству возвращенных средств, и вообще обязательств как таковых по количеству фестивалей или наград. Есть только общее обязательство, чтобы фильм вышел, и даже эти обязательства часто нарушались", - заявил Бородянский .

По словам его первого заместителя Анатолия Максимчука, за пять лет государство через Госкино выделило 1,6 млрд грн на 224 фильма (92 продюсера).

На массовое было выделено 1,103 млрд грн (67 фильмов), на авторское - 171,3 млн грн (16), на анимацию 150,8 млн грн (31), не игровое кино - 115,6 млн грн (74), дебютные - 76,3 млн грн (36).

В топ-5 продюсеров по сумам финансирования и количеству профинансированых фильмов вошли: Владимир Филипов, Андрей Суярко, Алла Овяникова (148,4 млн грн на 15 фильмов); Максим Асадчий (119,1 млн грн на 9 фильмов); Олег Щербина (80,7 млн грн на 10 фильмов); Игорь Савиченко (61,5 млн грн на 16 фильмов); Егор Олесов, Оксана Мельничук (55,8 млн грн).

Бокс-офис фильмов, которые финансировало Госкино, составил 265,5 млн грн. 33,85 млн грн было возвращено продюсерами в Госкино.

В топ-5 фильмов по возврату финансирования вошли: "Скажене весілля" (Юрий Горбунов), "Я Ты Он Она" (Владимир Зеленский), "Секс и ничего личного" (Влад Ряшин), "Незламна" (Егор Олесов) и "Киборги" (Иванна Дядюра).

В топ-5 по зрительской аудитории вошли фильмы: "Я Ты Он Она", "Скажене весілля", "Украденная принцесса", "Киборги" и "Секс и ничего личного".

Отмечается, что 80% зрительской аудитории собрали фильмы, которые получили только 18% от средств Госкино.

Данный отчет был сформирован по состоянию на 1 октября 2019 года. Вся информация предоставлена Госкино после предварительной проверки продюсерами.

Напомним, Кабмин перезапустил конкурс на должность главы Госкино. Ранее был первый конкурс, но комиссия отклонила всех кандидатов, в том числе и Юлию Сенкевич (генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля), однако ее кандидатуру тоже отклонили.

Экс-глава Госкино Филипп Ильенко назвал весь процесс избрания нового руководителя агентства абсурдом.

Представители украинской киноиндустрии просили признать Синькевич победителем конкурса, но в Кабмине отказались прислушаться к их мнению.

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