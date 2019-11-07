Верховный Суд отложил до декабря кассацию Пукача

Убийца журналиста Гонгадзе отбывает пожизненное заключение.

Верховный Суд отложил до декабря кассацию Пукача
Фото: Вікторія Матола

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда перенес на 5 декабря рассмотрение дела о пересмотре приговора Алексею Пукачу. Он отбывает пожизненный срок за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Причиной переноса заседания стало рассмотрение ходатайства нового адвоката Пукача Владимира Нестерака, поданного в Печерский районный суд Киева, о продлении срока кассационного обжалования. По словам адвоката, заседание назначено на 26 ноября. Поэтому он попросил подождать решения Печерского райсуда.

Кроме того, адвокат потерпевшего Алексея Подольского Татьяна Костина заявила перед судом требование об исполнении решения Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 31 мая 2017 об отстранении Валентины Теличенко в качестве представителя от потерпевшей Мирославы Гонгадзе.

По словам Костиной, представителя Мирославы Гонгадзе нет в деле, а поэтому она может присутствовать в судебном заседании в качестве свободного слушателя.

На замечание судьи о том, что переходными положениями закона "О судоустройстве и статусе судей" предусмотрено, что все кассационные производства, рассмотрение которых не завершилось к моменту создания нового Верховного Суда (в состав которого вошли кассационные суды), должны рассматриваться заново, Костина ответила, что дело Пукача рассматривались по уголовному законодательству 1960 года. Поэтому применять новые нормы неуместно.

Суд решил разослать подобное требование всем сторонам дела и получить их позицию по этому поводу.

Напомним, Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года, позже в лесу в Киевской области нашли его обезглавленный труп. Его убийца Алексей Пукач через 12 лет был приговорен к пожизненному заключению.

Было установлено, что Пукач расправился с журналистом по указанию экс-министра внутренних дел Юрия Кравченко, который был найден мертвым 4 марта 2005 года в своем доме под Киевом с двумя огнестрельными ранениями в голову, и других должностных лиц.

На суде Пукач частично признал свою вину и тот факт, что действовал по приказу экс-главы МВД. Но заявил, что не собирался убивать журналиста - его смерть якобы была случайной.

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