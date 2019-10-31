Рябошапка исключил экстрадицию Коломойского

Украина признает его своим гражданином, "независимо от того, имеет он два или три паспорта других стран".

Рябошапка исключил экстрадицию Коломойского
Фото: Апостроф

Олигарха Игоря Коломойского Украина не будет выдавать на запросы об экстрадиции других стран, поскольку он является гражданином Украины, а украинское законодательство запрещает выдачу своих граждан.

Об этом генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, отвечая на вопрос, как отреагирует Украина, если будут международные поручения об экстрадиции Коломойского, например, в США сообщает Укринформ.

"Я, честно говоря, исключаю возможность экстрадиции гражданина Украины в другую страну, потому что Конституция запрещает выдачу граждан Украины другим государствам. Это не зависит - Коломойский это или любой другой человек", - сказал Рябошапка.

На вопрос журналистов о том, что Коломойский является гражданином не только Украины, генпрокурор уточнил, что Украина признает его своим гражданином, "независимо от того, имеет он два или три паспорта других стран".

Напомним, в марте 2019 на сайте "Миротворец", который внес в свою базу Игоря Коломойского, указывалось, что с 1995 года у него есть гражданство Израиля и Кипра.

Ранее президент Владимир Зеленский в интервью The New Yorker заявил, что не боится обидеть Коломойского или потерять поддержку "1+1".

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Зеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в ЗолотомЗеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в Золотом
Парламент Германии отклонил предложения оппозиции об отмене санкций против РоSSииПарламент Германии отклонил предложения оппозиции об отмене санкций против РоSSии
ГПУ рассматривает вопрос вручения подозрения БогдануГПУ рассматривает вопрос вручения подозрения Богдану
Учителя вышли на предупредительную акцию протеста к Верховной РадеУчителя вышли на предупредительную акцию протеста к Верховной Раде
Помощник Зеленского признал ошибкой переговоры с ДжулианиПомощник Зеленского признал ошибкой переговоры с Джулиани
Блок рекламы


Похожие новости
Рябошапка сообщил о подозрении нардепу ДубневичуРябошапка сообщил о подозрении нардепу Дубневичу
Зеленский заявил, что не боится обидеть Коломойского или потерять поддержку "1+1"Зеленский заявил, что не боится обидеть Коломойского или потерять поддержку "1+1"
Рябошапка назначил нового прокурора КрымаРябошапка назначил нового прокурора Крыма
Милованов отшутился на слова Коломойского о дебилеМилованов отшутился на слова Коломойского о дебиле
Рябошапка: ГПУ проверяет материалы по шести "проблемным" банкамРябошапка: ГПУ проверяет материалы по шести "проблемным" банкам
О подозрении Гладковскому сообщат 18 октября, - РябошапкаО подозрении Гладковскому сообщат 18 октября, - Рябошапка
Рябошапка назначил прокурором Львовской области Ирину ДиденкоРябошапка назначил прокурором Львовской области Ирину Диденко
Сын Байдена исключил нарушения во время своей работы в УкраинеСын Байдена исключил нарушения во время своей работы в Украине
Окружной админсуд решил, что Богдана незаконно исключили из списка партии ПорошенкоОкружной админсуд решил, что Богдана незаконно исключили из списка партии Порошенко
Зеленский исключил вмешательство Украины в предстоящие выборы в СШАЗеленский исключил вмешательство Украины в предстоящие выборы в США
Последние новости
Подгружаем последние новости