Рябошапка исключил экстрадицию Коломойского

Украина признает его своим гражданином, "независимо от того, имеет он два или три паспорта других стран".

Олигарха Игоря Коломойского Украина не будет выдавать на запросы об экстрадиции других стран, поскольку он является гражданином Украины, а украинское законодательство запрещает выдачу своих граждан.

Об этом генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, отвечая на вопрос, как отреагирует Украина, если будут международные поручения об экстрадиции Коломойского, например, в США сообщает Укринформ.

"Я, честно говоря, исключаю возможность экстрадиции гражданина Украины в другую страну, потому что Конституция запрещает выдачу граждан Украины другим государствам. Это не зависит - Коломойский это или любой другой человек", - сказал Рябошапка.

На вопрос журналистов о том, что Коломойский является гражданином не только Украины, генпрокурор уточнил, что Украина признает его своим гражданином, "независимо от того, имеет он два или три паспорта других стран".

Напомним, в марте 2019 на сайте "Миротворец", который внес в свою базу Игоря Коломойского, указывалось, что с 1995 года у него есть гражданство Израиля и Кипра.

Ранее президент Владимир Зеленский в интервью The New Yorker заявил, что не боится обидеть Коломойского или потерять поддержку "1+1".