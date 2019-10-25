Суд разрешил ГБР изъять документы Банковой по делу о назначении Гройсмана премьером

Гройсмана назначили, хотя коалиции в то время уже не существовало.

?Суд разрешил ГБР изъять документы Банковой по делу о назначении Гройсмана премьером
Фото: Макс Требухов

Государственное бюро расследований получило в суде доступ к документам Офиса президента Украины для расследования возможного злоупотребления властью при назначении премьер-министром Владимира Гройсмана.

Об этом говорится в решении Печерского районного суда Киева от 17 октября.

Уголовное дело расследуется с июня 2019 года по ч.1 ст.109 (свержение конституционного строя), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью), ч.1 ст.366 (служебный подлог) и связано с отсутствием коалиции во время назначения Гройсмана.

В связи с этим у следователя возникла необходимость изучить предложение коалиции депутатских фракций "Европейская Украина" по кандидатуре Гройсмана, представление президента Петра Порошенко, а также другие связанные документы. Кроме того, ГБР хочет провести сравнительных анализ порядка назначения премьером Гройсмана и Арсения Яценюка, поскольку оба назначались по представлению коалиции "Европейская Украина".

Эти документы находятся в Офисе президента.

Напомним, о расследовании назначения Гройсмана стало известно летом. Журналисты программы "Схемы" сообщали, что его начали по заявлению депутатов Нестора Шуфрича и Василия Нимченко.

Коалиция "Европейская Украина" была создана в конце 2014 года в составе БПП, "Народного фронта", "Радикальной партии", "Самопомощи" и "Батькивщины". Три последние фракции из нее позже вышли, после чего уже в 2016 году в составе большинства осталось менее 226 депутатов. Однако официально о распаде коалиции не объявлялось до 17 мая 2019 года, пока из нее не вышла фракция "Народного фронта".

Однако, по мнению президента Владимира Зеленского, коалиция прекратила существование 29 марта 2016 года, в связи с чем он распустил парламент после прихода к власти. Конституционный Суд признал его указ законным.

Владимир Гройсман стал премьер-министром 14 апреля 2016 года.

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