САП расследует переписку Медяника

Нардеп от "Слуги народа" засветил переписку о "решении" вопросов с заместителем генпрокурора.

САП расследует переписку Медяника
Вячеслав Медяник
Фото: Цензор.НЕТ

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство по факту скандальной переписки нардепа от "Слуги народа" Вячеслава Медяника, который засветил переписку о "решении" вопросов с заместителем генпрокурора.

Об этом глава САП Назар Холодницкий сообщил в эфире канала "1+1".

"Относительно господина Медяника к нам поступило заявление о преступлении. Производство такое зарегистрировано", - сказал Холодницкий.

СМИ сфотографировали телефонную переписку "слуги народа" Вячеслава Медяника на заседании Верховной Рады. В ней он обещал абоненту, названному "Саша Яровой", поговорить по "сахару" и "океану" с заместителем генпрокурора Руслана Рябошапки Виктором Трепаком.

Когда разгорелся скандал с возможным получением нардепами от фракции "Слуга народа" взяток за голосование в комитете по вопросам финансов, то президент Владимир Зеленский заявил, что вместе с членами комитета, которых сейчас подозревают во взятках, тестирование на детекторе лжи должен пройти и Медяник.

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