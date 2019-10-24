"Крымских диверсантов" Дудку и Бессарабова этапировали из московского СИЗО

Вероятно, их снова везут в Крым.

"Крымских диверсантов" Дудку и Бессарабова этапировали из московского СИЗО
Фото: Илья Дудка

Осужденных роSSийским судом по "делу "крымских диверсантов" Владимира Дудку и Алексея Бессарабова этапировали из СИЗО "Матросская тишина" в неизвестном направлении.

Об этом говорится в ответе администрации СИЗО на запрос Крым.Реалии.

"Администрация СИЗО-1 ФСИН РоSSии сообщает вам, что письмо не может быть вручено, поскольку арестант отбыл в другое учреждение", - пишут из управления изолятора.

Сын Владимира Дудки Илья Каверник также рассказал, что в "Матросской тишине" не приняли лекарства для отца. Он предположил, что Дудку и Бессарабова отправят обратно в аннексированный Крым.

СИЗО не приняли лекарства для папы, сказав, что такой осужденный у них не находится. Кроме того, мне пришли аналогичные ответы на мои письма. Вероятно, их снова везут в Симферопольское СИЗО", - рассказал Каверник.

Напомним, 15 октября суд РФ оставил без изменений приговор 14 лет тюрьмы украинцам Дудке и Бессарабову.

Напомним, 9 ноября 2016 года ФСБ РФ заявила о задержании членов "диверсионной группы". Двое из трех задержанных - Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов - эксперты аналитического центра "Номос", который работал в Севастополе до начала 2014 года. Третий арестованный - член Всеукраинской общественной организации "Объединение ветеранов разведки Украины", капитан второго ранга запаса Владимир Дудка.

16 ноября 2017 года Севастопольский городской суд приговорил Штыбликова к пяти годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей, после чего его этапировали на территорию РоSSии.

Дудке и Бессарабову вынесли приговор в апреле 2019 года, они получили 14 лет колонии.

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