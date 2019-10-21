Киберполицию возглавил Александр Гринчак

Его первым заместителем стал Сергей Кропива.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко на пост начальника Департамента киберполиции назначил Александра Гринчака, а его первым заместителем - Сергея Кропиву.

Соответствующий приказ подписан 19 октября, информирует пресс-служба Нацполиции.

"Киберполиции является очень важной частью криминального блока всей Нацполиции. В настоящее время цифровизации всех сфер жизни умения специалистов подразделения киберполиции крайне необходимыми. Поэтому перед новым руководством стоит важная задача - сохранить высокий уровень работы подразделения и приумножить его", - отметил Клименко.

Новоназначенный глава Департамента киберполиции рассказал, что сейчас уже создана концепция совершенствования подразделения.