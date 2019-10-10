Госсекретарь Минздрава Артем Янчук ушел в декретный отпуск

Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун ранее говорила, что Янчука преследовало ГБР и был разговор, что если он напишет заявление на увольнение, его преследовать не будут.

Госсекретарь Минздрава Артем Янчук ушел в декретный отпуск
Артем Янчук
Фото: Артем ЯнчукФБ

Государственный секретарь Министерства здравоохранения Артем Янчук ушел в декретный отпуск. Об этом он сообщил на фейсбуке.

В июне 2018 года Янчук третий раз стал отцом и принял решение уйти в декретный отпуск, поскольку намерен больше внимания уделять семье.

В тоже время он назначил вместо себя руководителя Директората стратегического планирования и евроинтеграции - Литовченко Ирину. Она будет врио Госссеркретаря Минздрава.

Эту информацию Литовченко подтвердила у себя на фейсбуке. «Поскольку произошло это максимально неожиданно для меня, стараюсь очень оперативно взять дела и изучить свои новые должностные обязанности», - отметила она.

Первое поручение Литовченко будет касаться списков на входе в министерство, а которых должны отмечаться его сотрудники. «Попрошу руководителя службы госсекретаря доложить, по чьей инициативе они появились на входе, чем регламентированы и почему сотрудников обязывают в них отмечаться», - добавила Литовченко.

Напомним, Артем Янчук был назначен на должность Госсекретаря Минздрава 10 ноября 2017года. До назначения Янчук занимал должность заместителя директора Института законодательства Верховной Рады. Также он был членом конкурсной комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы.

В интервью LB.ua экс-глава Минздрава Ульяна Супрун сообщала, что на нее и ее команду ищут информацию, которая позволит открыть уголовные дела.

В частности, она говорила о том, что ГБР преследует и Артема Янчука якобы из-за того, что у какого-то предприятия, которое выиграло у МОЗ тендер, позже нашлись проблемы с регистрацией.

Янчука уже вызывали на допросы, были обыски. И был разговор - что если он напишет заявление на увольнение, дальше его преследовать не будут.

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