Волкер ушел из Института Маккейна

Отставка связана со скандалом вокруг Трампа и Украины.

Бывший специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер уволился из аналитического центра "Институт Маккейна". Он объяснил свое решение повышенным вниманием СМИ к его деятельности в Украине.

В заявлении Волкера говорится, что это может навредить работе Института.

"Поэтому я ухожу с должности исполнительного директора Институт международного лидерства Маккейна. Я знаю, что Институт имеет первоклассную команду сотрудников и попечителей, чтобы продолжать развиваться в будущем", - заявил Волкер.

Временным преемником Волкера станет Ник Расмуссен, который специализировался на вопросах национальной безопасности и противодействию терроризму.

Напомним, Волкер был спецпредставителем США по вопросам Украины с 7 июля 2017 года по 27 сентября 2019 года.

Он уволился на фоне скандала с давлением на Украину для расследования против политического соперника президента Дональда Трампа. 3 октября Волкер в течение десяти часов давал показания перед Конгрессом по этому поводу.