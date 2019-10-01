Апелляционный суд отказался арестовать Вилкула

Днепровский апелляционный суд отказался ужесточить меру пресечения для бывшего депутата Верховной Рады Александра Вилкула.

Решение объявила коллегия судей утром 1 октября.

"Коллегия судей постановила: апелляционную жалобу прокурора Соколова оставить без удовлетворения. Постановление Октябрьского районного суда Днепра от 16 сентября 2019 года, которой Вилкулу Александру Юрьевичу избрана мера пресечения в виде личного поручительства, оставить без изменений", - объявил председательствующий судья.

Вилкула на поруки взял действующий нардеп Дмитрий Шпенов.

Напомним, по версии следствия, в 2011-2012 годах Александр Вилкул, будучи председателем Днепропетровской ОГА, выдал распоряжение о незаконном изменении целевого назначения земельных участков колгоспов "Катериновский" и "имени Горького" общей площадью около 21 га для расширения карьера Орджоникидевского ГОКа. Сейчас там находятся горные отвалы. Убытки оцениваются в 12 млн гривен.

Фото: Генпрокуратура

Кроме того, в августе 2012 года Вилкул, как утверждает прокуратура, изменил целевое назначение 45 га сельскохозяйственных земель ООО "Арт Ленд". Из пашни они стали пастбищем (хотя по закону ее сначала нужно законсервировать на три года, чего не было сделано), а потом - землей промышленного назначения. Убытки оцениваются в 5 млн гривен.

Дело квалифицировали по ст.190 Уголовного кодекса.