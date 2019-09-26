"Евросолидарность" выступила против законов о кассовых аппаратах

С 2021 года ФОПы 2-4 категорий будут обязаны перейти на кассовые аппараты.

"Евросолидарность" выступила против законов о кассовых аппаратах
Фото: "Евросолиданость"

Партия «Европейская Солидарность» выступила против законов №1053 и 1073 о кассовых аппаратах и призвала предпринимателей присоединиться к сбору подписей в поддержку постановления об отмене этих законов. Об этом сообщает пресс-центр партии.

Партия намерена предложить новый проект закона, который учтет интересы бизнеса. Соответствующее предложение внесла депутатка партии Нина Южанина во время круглого стола по законодательным инициативам, охватывающих деятельность малого и среднего бизнеса.

«Очевидно их (постановления) поддержат те 40% наших коллег, которые не голосовали за принятие этих законов. Но нам не хватит 226 голосов, и нам нужно несколько десятков голосов от «Слуги народа», - отметила Южанина.

Она также призвала предпринимателей убедить мажоритарщиков и донести им, что была допущена большая ошибка при принятии упомянутых законов.

«Если мы отменим эти законы, то выступим с вами с инициативой разработать нормы законодательства, которые мы сможем имплементировать. Мы выработаем совместно с вами тот закон, который точно можно внедрить. И таким образом решим проблему всех сторон, но точно не за счет микробизнеса, микропредпринимателей. Чтобы дать возможность работать в нашей стране, а не в другой», - подчеркнула Южанина.

Кроме того, депутатка отметила, что налоговое давление на малый бизнес пропорционально выше, чем на большой и подобные действия власти в интересах повышения конкурентоспособности торговых сетей.

«Вы, на самом деле, платите и вы налоговая нагрузка больше, чем например в ритейле. Если бы сейчас на этот круглый стол мы запросили информацию о налоговой нагрузке крупных торговых сетей, торгующих продовольственными и непродовольственными товарами, то она точно меньше, чем у вас», - добавила парламентарий.

Напомним, 20 сентября Верховная Рада приняла законопроект №1053-1о внесении изменений в закон "О применении регистраторов расчетных операций (РРО) в сфере торговли, общественного питания и услуг", который позволит использовать программные РРО (кассовые аппараты) наряду с традиционным. Его поддержали 237 депутатов.

Связанный законопроект №1073 о внесении изменений в Налоговый кодекс поддержали 237 депутатов. Он обязывает физлиц-предпринимателей второй-четвертой категории в сфере торговли и услуг использовать РРО.

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