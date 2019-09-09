США призвали РоSSию выполнить все взятые в рамках Минских соглашений обязательства

Госдеп приветствовал обмен пленными между Украиной и РФ.

США призвали РоSSию выполнить все взятые в рамках Минских соглашений обязательства
Фото: Council on Foreign Relations

Соединенные Штаты приветствовали освобождение 35 украинских заложников из роSSийского плена и призвали РоSSию к выполнению всех взятых ею обязательств в рамках Минских договоренностей.

Об этом говорится в официальном заявлении Государственного департамента США, обнародованном посольством США в Украине.

"Мы постоянно призывали освободить 24 членов украинских экипажей, задержанных Россией после нападения на украинские суда в Черном море у Керченского пролива в ноябре 2018 года, а также Олега Сенцова и других политических заключенных. Мы приветствуем сообщение о том, что они вернулись домой. Мы призываем РоSSию немедленно освободить всех остальных украинцев, включая представителей крымскотатарского общества, которые все еще остаются несправедливо заключенными", - говорится в заявлении.

В США заявили, что "хотели бы видеть признаки более активного диалога между Россией и Украиной".

"Президент Зеленский четко заявил о своей приверженности дипломатическому разрешению конфликта, подстрекаемого Россией на востоке Украины. Мы поддерживаем усилия Президента Зеленского и призываем РоSSию выполнить все свои обязательства, взятые ею в рамках Минских соглашений", - отметили в Госдепе.

Напомним, 7 сентября, между Украиной и РФ состоялся обмен в формате 35 на 35. Среди освобожденных из роSSийского плена 24 украинских моряка и 11 политузников. Некоторые из них находились в РоSSии с 2014 года.

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