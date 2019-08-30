Зеленский сменил гендиректора "Укроборонпрома"

Главой концерна назначен Абромавичус.

Зеленский сменил гендиректора "Укроборонпрома"
Фото: dyvys.in

Президент Владимир Зеленский назначил генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

Об этом говорится в указе Президента №641 на сайте президента.

Указ опубликован 30 августа. В тот же день указом №640 Зеленский уволил с должности гендиректора "Укроборонпрома" Павла Букина.

Бывший Президент Петр Порошенко назначил Букина гендиректором в феврале 2018 года.

Также своим указом президент прекратил полномочия члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

Абромавичус был назначен членом набсовета 12 июля 2019 года.

Напомним, Абромавичус был министром экономики в 2014-2016 годах.

В феврале 2016 года Абромавичус подал в отставку с должности главы МЭРТ из-за отсутствия поддержки и активного противодействия проводимым его командой реформам. Министр обвинил народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко в блокировании работы МЭРТ и осуществлении давления.

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