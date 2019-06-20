ЕС продлил "крымские санкции" против РоSSии еще на год
Решение вступит в силу на следующий день после публикации.
Европейский совет утвердил решение продлить санкции против РоSSии за незаконную аннексию Крыма еще на один год - до 23 июня 2020 года.
Об этом сообщается на сайте официального журнала ЕС.
"Незаконная аннексия Крыма и Севастополя: Совет ЕС продлил санкции еще на один год", - говорится в сообщении.
Решение вступит в силу на следующий день после публикации.
"Отдельные ограничительные меры, в настоящее время нацеленные на 170 физических и 44 юридических лиц, подлежат замораживанию активов и запрету на поездки, поскольку их действия подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", - отмечается в сообщении.
Напомним, "крымские санкции" против РФ были введены в июне 2014 года, и каждый год продлеваются еще на год. Последний раз такое решение было принято 23 июня 2018 года.
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Политика
20.06.2019 13:38