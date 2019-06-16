Возле АП устроили акцию против использования животных в цирке

"Каждый купленный билет в цирк с животными - это финансирование издевательств".

Возле АП устроили акцию против использования животных в цирке
Фото: twitter.com/Julyfreshpeach

Возле Администрации президента вечером 16 июня прошла акция против использования животных в цирке.

Организатором митинга выступило движение UAnimals, которое не впервые проводит акции с таким требованием.

Зооактивисты устроили возле Администрации выступление цирковых артистов, чтобы показать, что цирк без животных может быть не менее интересным и зрелищным.

"Сегодня мы обращаемся не только ко власти, но и к каждому человеку. Потому что каждый купленный билет в цирк с животными - это финансирование издевательств. Мы призываем людей отказываться от этого садизма... Гуманность важнее сиюминутных развлечений", - заявили на митинге.

Напомним, что под давлением зоозащитников в 2018 году на рассмотрение правительства был вынесен законопроект о запрете на использование диких животных в цирках.

Законопроект предусматривает пятилетний переходной период, в течение которых животных должны передать в специальные завповедники.

В столице Украины Киеве с 2017 года запрещены передвижные цирки с животными.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Парцхаладзе предложил построить АП на территории киевской промзоныПарцхаладзе предложил построить АП на территории киевской промзоны
Зеленский внес представление на увольнение ЛуценкоЗеленский внес представление на увольнение Луценко
Находящийся под санкциями США отель в оккупированном Крыму получил международную премиюНаходящийся под санкциями США отель в оккупированном Крыму получил международную премию
Бывший замминистра обороны Гусев претендует на пост главы Херсонской областиБывший замминистра обороны Гусев претендует на пост главы Херсонской области
Зеленский уволил руководителя Госуправления делами КуцыкаЗеленский уволил руководителя Госуправления делами Куцыка
Блок рекламы


Похожие новости
США продлили санкции против Лукашенко и ряда белорусских чиновниковСША продлили санкции против Лукашенко и ряда белорусских чиновников
НАБУ завершило расследование по второму делу против ТрухановаНАБУ завершило расследование по второму делу против Труханова
Послы ЕС утвердили продление санкций против РоSSии еще на годПослы ЕС утвердили продление санкций против РоSSии еще на год
Украина призывает усилить санкции против РоSSии из-за новых арестов в КрымуУкраина призывает усилить санкции против РоSSии из-за новых арестов в Крыму
Мэр Ромен подал иск против автора петиции о своей отставкеМэр Ромен подал иск против автора петиции о своей отставке
В Казахстане в день выборов задерживают митингующих против избрания преемника НазарбаеваВ Казахстане в день выборов задерживают митингующих против избрания преемника Назарбаева
Премьер-министр Саксонии выступил за отмену санкций против РоSSииПремьер-министр Саксонии выступил за отмену санкций против РоSSии
Евросоюз намерен продлить санкции против РоSSииЕвросоюз намерен продлить санкции против РоSSии
В Днепре пьяный экс-прокурор с женой устроили стрельбу из ружья с балконаВ Днепре пьяный экс-прокурор с женой устроили стрельбу из ружья с балкона
Зеленский заявил о необходимости противодействия "Северному потоку-2"Зеленский заявил о необходимости противодействия "Северному потоку-2"
Последние новости
Подгружаем последние новости