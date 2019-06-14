Зеленский назначил главой Госпогранслужбы полковника Дейнеко
Ранее он был начальником Луганского погранотряда.
Президент Владимир Зеленский назначил главой Государственной пограничной службы полковника Сергея Дейнеко.
Об этом говорится в указе президента №403/2019 от 13 июня.
"Назначить Дейнеко Сергея Васильевича главой Государственной пограничной службы Украины", - говорится в документе.
Сергей Дейнеко - ранее был начальником Луганского пограничного отряда.
В 2014 году за особые заслуги он был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени.
31 мая Зеленский уволил главу ГПСУ Петра Цигикала, который возглавил ведомство в июле 2017 года после отставки Виктора Назаренко.
При президенте Петре Порошенко Цигикал построил стремительную карьеру, пройдя путь от полковника до генерала армии менее чем за четыре года.
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