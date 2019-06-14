The New York Times отказалась от карикатур из-за обвинений в антисемитизме

От карикатур откажутся по меньшей мере в международной редакции газеты.

The New York Times отказалась от карикатур из-за обвинений в антисемитизме

Американское издание The New York Times с 1 июля отказывается от печати карикатур в своих номерах. Об этом сказано в заявлении редакции газеты.

Целесообразность выхода карикатур обсуждали в редакционном совете почти год, и наконец решили прекратить их публикацию в международной версии издания.

Our statement in response to ending daily political cartoons in the international edition of The New York Times. pic.twitter.com/FcagTxEZJ9

— NYTimes Communications (@NYTimesPR) 10 червня 2019 р.

"Мы планируем продолжать инвестировать в формы "журналистики мнений", включая визуальную журналистику, которая выражает ньюансы и сложности разных точек зрения на всех наших платформах", - сказал редактор издания Джеймс Беннет. Он поблагодарил карикатуристов издания за работу и добавил, что планирует сотрудничать с ними по другим проектам.

Напомним, в апреле карикатура "Нью-Йорк Таймс" на президента США Дональда Трампа и премьера Израиля Беньямина Нетаньяху вызвала у читателей волну возмущения. Рисунок назвали антисемитским.

В 2015 году редакция французской газеты Charlie Hebdo подверглась теракту за изображения пророка Мухаммеда. Несмотря на гибель 12 человек, газета продолжила высмеивать международную политику в карикатурной форме.


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