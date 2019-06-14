Вятрович присоединился к команде Порошенко
Глава Института национальной памяти не уточнил, будет ли он в партийном списке.
Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович присоединился к избирательной команде пятого президента Петра Порошенко. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.
"Сегодня присоединяюсь к команде Петра Порошенко и "Европейской Солидарности". Это - политическая сила, программу которой разделяю. Мне по душе то, что они сделали для развития фундамента нашей государственности", - сказал Вятрович.
Он уверил, что не пойдет на компромиссы в отношении национальных интересов.
Вятрович не уточнил, будет ли он включен в избирательный список партии или баллотируется по мажоритарному округу.
Напомним, досрочные выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля. До конца июня Конституционный суд Украины еще может отменить роспуск парламента.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
14.06.2019 06:14
14.06.2019 08:15