Вятрович присоединился к команде Порошенко

Глава Института национальной памяти не уточнил, будет ли он в партийном списке.

Вятрович присоединился к команде Порошенко
Фото: 24tv.ua

Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович присоединился к избирательной команде пятого президента Петра Порошенко. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня присоединяюсь к команде Петра Порошенко и "Европейской Солидарности". Это - политическая сила, программу которой разделяю. Мне по душе то, что они сделали для развития фундамента нашей государственности", - сказал Вятрович.

Он уверил, что не пойдет на компромиссы в отношении национальных интересов.

Вятрович не уточнил, будет ли он включен в избирательный список партии или баллотируется по мажоритарному округу.

Напомним, досрочные выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля. До конца июня Конституционный суд Украины еще может отменить роспуск парламента.


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