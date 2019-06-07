Зубко отказался от участия в парламентских выборах

«Вы точно не увидите меня в списке».

Вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко не будет баллотироваться в депутаты на предстоящих выборах в Верховную Раду, которые запланированы на 21 июля. Об этом он заявил в интервью LB.ua.

«Вы точно не увидите меня в списке», - подчеркнул Зубко.

О причинах, по которым вице-премьер, который считается соратником экс-президента Петра Порошенко, отказался от участия в выборах, читайте в интервью, которое будет опубликовано на следующей неделе.

Напомним, Геннадий Зубко был назначен вице-премьером, министром ЖКХ в декабре 2014 года при премьерстве Арсения Яценюка. В 2016 году, когда Кабмин вместо Яценюка возглавил Владимир Гройсман, он свою должность в правительстве сохранил.