Полицейские впервые вышли на дежурство с пистолетом-пулеметом MP5

Новое оружие получили подразделения, которые несут службу в аэропортах и вокзалах.

Киевские полицейские 31 мая впервые вышли на дежурство с пистолетом-пулеметом MP5 вместо автомата Калашникова.

Об этом сообщил начальник Национальной полиции Сергей Князев.

"Сегодня первое дежурство в аэропортах и на железнодорожных вокзалах с пистолетом-пулеметом МР5", - говорится в фейсбуке Князева.

Фото: facebook.com/sergii.knyazev

Фото: facebook.com/sergii.knyazev

Фото: facebook.com/sergii.knyazev

Фото: facebook.com/sergii.knyazev

Напомним, Национальная полиция Украины, которая раньше была вооружена боевыми автоматами Калашникова, в мае 2019 года начала менять их пистолетами-пулеметами MP5. Такое решение в полиции объяснили тем, что АК - это армейское оружие, предназначенное для уничтожения противника, а перед полицейскими такие задачи не стоят.

MP5 имеет меньшую пробивную и рикошетирующую способность по сравнению с АК. Убойная сила пули сохраняется на расстоянии около 300-400 метров по сравнению с 1,5 км у АК. Масса MP5 - около 3 кг, он более компактен.

Первыми пистолеты-пулеметы МР-5 получат подразделения, которые несут службу в аэропортах, вокзалах и других местах массового скопления людей.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинацииВерховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
В Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденныхВ Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденных
Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браках: из трех - два "нет"Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браках: из трех - два "нет"
Избирательный штаб партии Смешко возглавил Дмитрий ГордонИзбирательный штаб партии Смешко возглавил Дмитрий Гордон
Коломойский заявил, что Тимошенко - его друг и он будет помогать ей на выборах в РадуКоломойский заявил, что Тимошенко - его друг и он будет помогать ей на выборах в Раду
Блок рекламы


Похожие новости
Канцлером Австрии впервые назначена женщинаКанцлером Австрии впервые назначена женщина
Трансгендер впервые стал мэром в ИталииТрансгендер впервые стал мэром в Италии
В Косово арестованы 28 человек, 19 из них - полицейскиеВ Косово арестованы 28 человек, 19 из них - полицейские
На Майдане Независимости впервые помыли СтелуНа Майдане Независимости впервые помыли Стелу
Лещенко, Найем, Залищук и Корнацкий вышли из фракции БППЛещенко, Найем, Залищук и Корнацкий вышли из фракции БПП
В Украине впервые отмечают День пехоты ВСУВ Украине впервые отмечают День пехоты ВСУ
Госбюро расследований впервые проводит обыски совместно с НАБУГосбюро расследований впервые проводит обыски совместно с НАБУ
США впервые использовали истребители F-35A в боевых условияхСША впервые использовали истребители F-35A в боевых условиях
В Запорожье десятки пенсионеров вышли на митинг с красными флагамиВ Запорожье десятки пенсионеров вышли на митинг с красными флагами
Православная Церковь Украины впервые провела литургию с сурдопереводомПравославная Церковь Украины впервые провела литургию с сурдопереводом
Последние новости
Подгружаем последние новости