ГБР задержало сотрудника "Киевтрансгаза" при получении $12 тыс. взятки ?от застройщика

Сейчас по месту работы задержанного проводят обыск.

Следователи Государственного бюро расследований задержали руководителя группы по магистральной охране "Киевтрансгаза" при получении 12 тысяч долларов взятки.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"По данным следствия, руководитель группы по магистральной охране "Киевтрансгаза" требовал и получил неправомерную выгоду в размере $12 тыс. от владельцев земельных участков, которые осуществляют застройку на своих участках якобы с нарушениями норм действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Сейчас по месту работы задержанного проводят обыск. Также решается вопрос о сообщение ему о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством (ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины).

Фото: dbr.gov.ua

В случае доказательства вины, сотруднику "Киевтрансгаза" грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Фото: dbr.gov.ua

Напомним, ранее полиция задержала двух человек за шантаж и вымогательство взятки у и.о. госсекретаря Минэкологии.