Кандидатам нужно отправить видеорезюме и предложить концепты трех законопроектов.

Партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты в мажоритарных округах на досрочных выборах в Верховную Раду Украины.

Об этом сообщается на сайте партии.

"Основным критерием отбора является порядочность, честность и ответственность. Он продлится до 2 июня включительно. Подать заявку можно с помощью официального сайта политической силы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кандидат от партии - это "порядочный человек, который умеет слушать и понимать проблемы людей, выполняет свои обещания".

"Он патриот, способен работать в команде, имеет лидерские способности и интеллектуальные качества, он открытый, воспитанный, готов диджитализировать общество и поддерживать курс президента. Вы именно такой? Присоединяйтесь к партии "Слуга народа", - говорится в обращении к претендентам.

Кандидаты в депутаты должны заполнить расширенную анкету, указав подробную информацию о себе. В частности, необходимо отправить видеорезюме и предложить на рассмотрение концепты трех законопроектов.

Также сторонникам команды Зеленского предлагают заняться дополнительной деятельностью в рамках политсилы: быть волонтером в штабе, членом избирательной комиссии или наблюдателем на досрочных парламентских выборах.

Напомним, ранее партия "Слуга народа" презентовала свой логотип с человеком на велосипеде и с булавой.

Досрочные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля. Глава избирательного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что партия рассчитывает на абсолютное большинство в парламенте и на создание коалиции без других политических сил.