Партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты

Кандидатам нужно отправить видеорезюме и предложить концепты трех законопроектов.

Партия
Фото: Lb.ua

Партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты в мажоритарных округах на досрочных выборах в Верховную Раду Украины.

Об этом сообщается на сайте партии.

"Основным критерием отбора является порядочность, честность и ответственность. Он продлится до 2 июня включительно. Подать заявку можно с помощью официального сайта политической силы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кандидат от партии - это "порядочный человек, который умеет слушать и понимать проблемы людей, выполняет свои обещания".

"Он патриот, способен работать в команде, имеет лидерские способности и интеллектуальные качества, он открытый, воспитанный, готов диджитализировать общество и поддерживать курс президента. Вы именно такой? Присоединяйтесь к партии "Слуга народа", - говорится в обращении к претендентам.

Кандидаты в депутаты должны заполнить расширенную анкету, указав подробную информацию о себе. В частности, необходимо отправить видеорезюме и предложить на рассмотрение концепты трех законопроектов.

Также сторонникам команды Зеленского предлагают заняться дополнительной деятельностью в рамках политсилы: быть волонтером в штабе, членом избирательной комиссии или наблюдателем на досрочных парламентских выборах.

Напомним, ранее партия "Слуга народа" презентовала свой логотип с человеком на велосипеде и с булавой.

Досрочные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля. Глава избирательного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что партия рассчитывает на абсолютное большинство в парламенте и на создание коалиции без других политических сил.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Ровно двух человек с плакатами о Зеленском забрали в полицию за несанкционированный митингВ Ровно двух человек с плакатами о Зеленском забрали в полицию за несанкционированный митинг
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинацииВерховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Зеленский уволит Богдана, если Конституционный Суд не отменит закон о люстрации, - замглавы АПЗеленский уволит Богдана, если Конституционный Суд не отменит закон о люстрации, - замглавы АП
Коломойский заявил, что Тимошенко - его друг и он будет помогать ей на выборах в РадуКоломойский заявил, что Тимошенко - его друг и он будет помогать ей на выборах в Раду
Филарет от имени УПЦ КП запретил служение преемнику Епифания на должности ректора Киевской богословской академииФиларет от имени УПЦ КП запретил служение преемнику Епифания на должности ректора Киевской богословской академии
Блок рекламы


Похожие новости
ЦИК начала регистрировать кандидатов в депутатыЦИК начала регистрировать кандидатов в депутаты
Партия Саакашвили собирается идти на выборы, - СакварелидзеПартия Саакашвили собирается идти на выборы, - Сакварелидзе
Партия "Слуга народа" презентовала логотип с человеком на велосипеде и с булавойПартия "Слуга народа" презентовала логотип с человеком на велосипеде и с булавой
На выборах в Европарламент лидирует "Европейская народная партия"На выборах в Европарламент лидирует "Европейская народная партия"
В Болгарии пророSSийская партия использовала кадры из "Слуги народа" в своей рекламеВ Болгарии пророSSийская партия использовала кадры из "Слуги народа" в своей рекламе
"Гражданская позиция" Гриценко пойдет на выборы с партиями Добродомова, Томенко и Катеринчука"Гражданская позиция" Гриценко пойдет на выборы с партиями Добродомова, Томенко и Катеринчука
Избирком Литвы назвал двух кандидатов, прошедших во второй тур президентских выборовИзбирком Литвы назвал двух кандидатов, прошедших во второй тур президентских выборов
СБУ объявила в розыск роSSийского следователя, сфальсифицировавшего дело о "чеченской кампании Яценюка"СБУ объявила в розыск роSSийского следователя, сфальсифицировавшего дело о "чеченской кампании Яценюка"
Один из кандидатов в президенты Казахстана не сдал экзамен по языкуОдин из кандидатов в президенты Казахстана не сдал экзамен по языку
Депутаты от "Оппоблока" зарегистрировали два проекта постановления об отмене закона о языкеДепутаты от "Оппоблока" зарегистрировали два проекта постановления об отмене закона о языке
Последние новости
Подгружаем последние новости