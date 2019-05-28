Апелляционный суд отменил разрешение на расследование против Клюева

Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского районного суда Киева , разрешающего Генеральной прокуратуре специальное (заочное) расследование против бывшего секретаря СНБО, экс-главы Администрации Президента Андрея Клюева.

Об этом говорится в материалах суда.

Жалобу на решение суда подала защита Клюева. Суд учел доводы его адвоката и удовлетворил жалобу, мотивируя это в том числе тем, что Клюев не находится в международном розыске Интерпола.

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13 мая Апелляционный суд при этом принял новое определение, которым отказал Генпрокуратуре в заочном расследовании в отношении Клюева.

Напомним, 22 марта суд разрешил заочное расследование против экс-секретаря СНБО Клюева.