Парубий надеется на принятие Избирательного кодекса до выборов

Спикер попросил нардепов не настаивать на каждой правке.

Парубий надеется на принятие Избирательного кодекса до выборов
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада может принять проект Избирательного кодекса (№3112-1) до 14 июля.

Об этом сообщил на брифинге сообщил спикер парламента Андрей Парубий, передают "Українські Новини".

"Я очень рассчитываю на то, что все народные депутаты будут проявлять добрую волю на пути принятия этого Избирательного кодекса... И рассчитываю на то, что мы еще в рамках этой сессии, то есть до 14 июля, если я не ошибаюсь, сможем принять Избирательный кодекс", - сказал Парубий.

Положения нового Избирательного кодекса не будут применяться на внеочередных выборах 21 июля. Они состоятся по прежней смешанной пропорционально-мажоритарной системе с закрытыми списками.

Парубий выразил надежду на то, что депутаты не будут настаивать на каждой правке и не будут сознательно затягивать принятие кодекса.

Ранее спикер поручил комитету Рады по правовой политике безотлагательно рассмотреть проект Избирательного кодекса.

Напомним, Избирательный кодекс был проголосован в первом чтении 7 ноября прошлого года. Законопроект предлагает отменить мажоритарку и ввести открытые избирательные списки.

Депутаты Рады подали к нему 4 тыс. поправок.


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