"Голос" Вакарчука обнародовал требования к кандидатам в нардепы

Партия "Голос" Святослава Вакарчука обнародовала критерии, по которым будет формировать избирательный список для участия в парламентских выборах. Кандидатов в нардепы будут выбирать по специальным критериям, их десять. Об этом сообщается на Facebook партии.

Главные требования от партии "Голос" для кандидатов в парламент:

должны иметь незапятнанную репутацию, не зависеть от олигархов, а также иметь готовность объяснить свой достаток;

отвечать всем требованиям антикоррупционного законодательства и Закона Украины "Об очистке власти";

разделять ценности, принципы, идеологию и программные принципы партии "Голос";

иметь профессиональные или общественные достижения в своей сфере и видение, как воплотить лучшие изменения в масштабах страны;

ставить общественные интересы выше личных и готовы работать в команде для достижения результатов;

кандидат не находился и не сотрудничал с режимом Януковича, Коммунистической партией Украины и пророSSийскими силами;

не должны иметь гражданства и экономических интересов в стране-агрессоре;

никогда не сотрудничали со спецслужбами тоталитарных режимов или сепаратистами;

не противодействовали Революции достоинства, прямо признают и признавали факт роSSийской агрессии и незыблемость территориальной целостности Украины;

не должны быть действующими народными депутатами Украины.

Съезд партии утвердит персональный состав избирательного списка по результатам открытого обсуждения.

«Также на съезде решим, кого поддерживать на одномандатных округах. В частности, съезд «Голоса» определит, кого из числа народных депутатов текущего созыва делегирует в мажоритарные округа», - сказано в сообщении.

Напомним,16 мая Святослав Вакарчук заявил о создании партии «Голос», чтобы учувствовать в парламентских выборах.

21 мая Минюст официально зарегистрировал эту партию. Партия Вакарчука создана на базе партии "Платформа инициатив", зарегистрированной в 2015 году. Руководителем политической партии "Голос" значится бывший заместитель министра экономики Юлия Клименко.