Националисты митингуют под Конституционным судом

Суд рассматривает представление об отмене декоммунизации.

Фото: ВО "Свобода"

У здания Конституционного Суда в центре Киева проходит акция протеста против отмены закона о декоммунизации. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Сегодня Конституционный суд в закрытом режиме продолжит рассмотрение конституционного представления 46 народных депутатов Украины о соответствии Конституции закона о декоммунизации (№317-VIII "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики").

Протестующие - представители ВО "Свобода", националистической организации "Сокол" и других.

Напомним, Верховная Рада в апреле 2015 года приняла внесенный Кабинетом министров закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретила их пропаганду и символику. Одна из главных позиций закона - признание коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов в Украине преступным и проводившим политику государственного террора, с соответствующими последствиями для коммунистической символики и пропаганды.


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