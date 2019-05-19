США обнародовали состав делегации на инаугурацию Зеленского

В нее вошли пять представителей.

Белый дом назвал состав официальной делегации США на инаугурацию Владимира Зеленского 20 мая, пишет "Голос Америки".

В делегацию вошли: Курт Волкер, специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины, Гордон Сондланд, посол США в ЕС , Александр Видман, директор департамента Европейских дел в Совете национальной безопасности США при президенте, Джозеф Пеннингтон, и.о. председателя дипломатической миссии США в Украине.

Возглавит делегацию министр энергетики США Рик Перри.

Комментируя сообщение Белого дома, специальный представитель Госдепа США Курт Волкер отметил, что "с нетерпением ждет возможности поблагодарить Петра Порошенко за тесное сотрудничество между США и Украиной, а также возможность работать над углублением этого сотрудничества с президентом Владимиром Зеленским".

Напомним, в связи с инаугурацией в понедельник в Киеве ограничат движение на 19 улицах.

Ранее сообщалось, что на инаугурацию Зеленского приедут пять президентов Европы - Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии.

Также в мероприятии будут участвовать премьер-министр Молдовы Павел Филип, вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, глава парламента Азербайджана Октай Сабир оглу Асадов, вице-премьер-министр Румынии Анна Бирчал, министр иностранных дел Кении Моника Джума, министр обороны Канады Харджит Сингх Саджан, госсекретарь Министерства иностранных дел Хорватии Здравка Бушич, первый замминистра иностранных дел Греции.

Кроме упомянутых гостей, также приедет посол Израиля Йоель Лион, помощник генсека НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонзалес, посол Франции Изабель Дюмон.

Представители РоSSии на инаугурацию Зеленского не приглашены.